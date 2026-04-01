"Pardonner est-ce grandir ?" thème du café-philo de Bastia

Ce mardi 28 avril « Pardonner est-ce grandir ? » est le thème du café-philo de Bastia.Organisé par le réseau des médiathèques de la ville de Bastia, le Café-philo de ce mardi 28 avril à 18h30 à la médiathèque Barberine Duriani du centre culturel l’Alb’Oru (Lupino)

aura pour thème : « Pardonner est-ce grandir ? ». Il sera animé par le philosophe Christophe di Caro.

Entrée libre - ouvert à toutes et à tous - durée 90’ - prise de parole non obligatoire.

