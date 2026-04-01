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Les brèves

"Pardonner est-ce grandir ?" thème du café-philo de Bastia  27/04/2026

Ce mardi 28 avril  « Pardonner est-ce grandir ? »  est le thème du café-philo de Bastia.Organisé par le réseau des médiathèques de la ville de Bastia, le Café-philo de ce mardi 28 avril à 18h30 à la médiathèque Barberine Duriani du centre culturel l’Alb’Oru (Lupino) 
aura pour thème : « Pardonner est-ce grandir ? ». Il sera animé par le philosophe Christophe di Caro.
Entrée libre - ouvert à toutes et à tous - durée 90’ - prise de parole non obligatoire.

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