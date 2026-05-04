Gilles Giovannangeli élu à la tête de l’exécutif corse, entre continuité et nouveaux équilibres

Une opposition qui assume son rôle, sans fermer la porte



Face au nouveau président, Jean-Martin Mondoloni a revendiqué une candidature « naturelle » pour son groupe : « Présenter une liste pour montrer que l’on est le groupe d’opposition, c’était naturel pour nous. » Mais au moment de reconnaître sa défaite, le ton s’est voulu à la fois exigeant et responsable. « Nous vous souhaitons plein de réussite. Ce n’est pas une option dans le poste que vous occupez, c’est une obligation. » Avant d’ajouter une formule qui résume l’état d’esprit de l’opposition : « Si vous réussissez, la Corse va réussir. »



Lucide sur le poids de la succession, il a également mis en garde : « Vous ne pourrez réussir que si vous êtes en rupture totale. » Une rupture qu’il dit néanmoins possible, au regard de la personnalité du nouvel élu, qu’il décrit comme « un homme pragmatique », non sans glisser une note d’humour : « Je me réjouis qu’un cycliste prenne pour la première fois la présidence de l’exécutif. »



Core in Fronte entre réserve et volonté d’influer



En choisissant le vote blanc, le groupe Core in Fronte a marqué une position intermédiaire. Son président, Paul-Félix Benedetti, a salué l’élection tout en traçant une ligne politique claire : « Nous avons voté blanc, mais avec l’espoir de voir aboutir un projet politique (…) et des débats apaisés et courtois. »



Refusant toute posture d’opposition systématique, il a précisé : « Ce ne sera pas de la défiance, ce sera de l’accompagnement. » Une manière d’annoncer une vigilance active, notamment sur le fonctionnement démocratique de l’Assemblée : « Je voudrais que l’on donne un peu plus de place au parlementarisme. »



Au-delà des clivages, la séquence est perçue comme un moment politique à part. Jean-Christophe Angelini parle d’« un jour à sanctuariser », soulignant la singularité de l’instant. Avant d’ajouter, avec une pointe de lucidité : « Profitez-en bien, ça ne durera pas ! »