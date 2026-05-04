Padel à Porto-Vecchio : une belle fréquentation pour le 2e tournoi du RCPV

Comme lors de la première version, ce sont les courts implantés à la marina de Santa Ghjulia qui ont accueilli les joueurs répartis en trois catégories.
Ce sont les joueurs de la catégorie P100 qui ont donné le coup d'envoi, dès vendredi. Cette première finale a vu la victoire de la paire composée de Maxime Pietri et Guillaume Lietta qui a dominé le duo Oriano Cavallini-Négrel et Tristan Malfait 6/ 1 6/1.
Samedi 2 mai, place était faite à la finale P50. Une partie décisive qui a vu le succès de Maxime Berroyer et Lucas Barbier face à Thomas Bagni et Clément Lucchini 6/3 6/3.
La finale plus relevée de ce deuxième tournoi du Raquette Club de Porto-Vecchio, à savoir celle de la catégorie 250, a été remportée par Thibault Pene et Hugo Breslau qui s'imposaient en deux sets 6/2 6/2 sur les deux Maxime Berroyer et Pietri.
Ce sont les joueurs de la catégorie P100 qui ont donné le coup d'envoi, dès vendredi. Cette première finale a vu la victoire de la paire composée de Maxime Pietri et Guillaume Lietta qui a dominé le duo Oriano Cavallini-Négrel et Tristan Malfait 6/ 1 6/1.
Samedi 2 mai, place était faite à la finale P50. Une partie décisive qui a vu le succès de Maxime Berroyer et Lucas Barbier face à Thomas Bagni et Clément Lucchini 6/3 6/3.
La finale plus relevée de ce deuxième tournoi du Raquette Club de Porto-Vecchio, à savoir celle de la catégorie 250, a été remportée par Thibault Pene et Hugo Breslau qui s'imposaient en deux sets 6/2 6/2 sur les deux Maxime Berroyer et Pietri.
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