Furiani : une fresque inaugurée aux abords du mémorial du stade Armand-Cesari

La fresque ne se contente pas d'évoquer la catastrophe. Elle retrace l'intégralité de l'histoire, de la joie suscitée par le tirage au sort pour la demi-finale, jusqu'à la construction de la tribune, dont le procès a établi qu'elle avait 100% de chances de s'effondrer. "Ce n'est pas un accident. Ça a été le fait de négligences et d'intérêts particuliers", rappelle Josepha Guidicelli. La fresque évoque également les condamnations et les actions du collectif, notamment l'obtention de la loi interdisant tout match de football professionnel le 5 mai. Elle se termine sur les visages des victimes. Pour y parvenir, un important travail d'archives a été mené, notamment grâce aux archives exceptionnelles de M. Mucchielli et de son épouse, Jean-Paul Cappuri ainsi qu'à celles du collectif.