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U tempu in Corsica


le Lundi 4 Mai 2026 à 07:05

Les nuages gagnent l'île dans le courant de la matinée puis les averses qui affectent le sud-est du continent gagnent la Corse mais l'aspect orageux est moins marqué. Les températures maximales sont en très légère baisse.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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