U tempu in Corsica
Les nuages gagnent l'île dans le courant de la matinée puis les averses qui affectent le sud-est du continent gagnent la Corse mais l'aspect orageux est moins marqué. Les températures maximales sont en très légère baisse.
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