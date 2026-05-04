À Bastia, I Scontri Culturali in Caffè reçoivent le cardinal François Bustillo

Certaines rencontres dépassent largement le cadre de l’événement pour devenir de véritables pans de mémoire collective. La venue du Cardinal François Bustillo, dans notre Scontru restera de celles-là.





Je dois le dire avec sincérité, j’avais une grande crainte. Accueillir un prince de l’Église et animer ce moment me semblait au départ au-dessus de mes capacités. Et pourtant, dès les premiers instants, tout s’est effacé. Sa manière d’être, son naturel, son attention réelle à chaque personne, ont créé une atmosphère étonnamment apaisée. J’ai eu très vite le sentiment non pas de me trouver face à une autorité distante, mais devant un de mes proches. Cette authenticité a changé la nature même de l’échange et m’a donné le courage de lui poser, en toute liberté, les questions pour lesquelles notre public attendait la réponse.





Je m’exprimais en corse, il répondait en italien. Très vite, le dialogue s’est installé car une seule langue circulait entre nous, celle du cœur. Monseigneur Bustillo nous a accordé du temps. Beaucoup. Et nous savons combien ces secondes sont précieuses pour lui alors qu’il est tant sollicité. C’est pourquoi sa présence a eu quelque chose de particulièrement émouvant. Elle disait une disponibilité rare, un intérêt aux autres qui ne se décrète pas mais se vit.





Le Cardinal de Corse a été accueilli à a Casa di e Lingue, cet ancien couvent franciscain chargé d’histoire et devenu espace de savoir. Beaucoup ont voulu monter sur scène pour lui rendre hommage, artistes, amateurs, voix célèbres ou anonymes, tous unis dans le même élan de respect et d’affection pour leur cardinal. Autour de lui, des personnalités étaient là, représentants de la mairie de Bastia, les responsables de A Casa di e Lingue, député, diacre, un auditoire conquis venu parfois de très loin. Ils étaient tous rassemblés autour de Monseigneur Bustillo, hors de la sphère liturgique, dans una veghja dédiée à la langue corse, qu’il apprend lui-même, comme il nous l’a confié.





Ce qui a frappé les esprits, c’est aussi la facette intensément humaine de cet instant. Une petite association, sans prétention, mais habitée par la volonté de faire vivre le patrimoine, recevait celui que tant d'autres réclament. Et malgré cela, il était là, pleinement disponible, à l'écoute. La cafétéria a participé activement à ce bel après-midi avec force fritelle et frappe. Le cardinal y a dégusté une verveine de Canavaghja, dédicacé son dernier ouvrage, prenant le temps d’écrire à chacun un mot personnalisé, béni une statue de la Vierge Marie, à la demande de Dumè Delporto, avant de repartir vers Calvi. Un repas musical a clôturé la soirée, une exquise paella dont il n’est pas resté un seul grain de riz.





Ce Scontru restera comme une parenthèse, celle où la distance institutionnelle s’efface, où la parole circule librement, et où l’on découvre qu’au-delà des fonctions et des titres, il existe une âme accessible, tournée vers autrui. Un concentré de Corse, de tradition et d’humanité partagée.



Article de Cathy Campana

