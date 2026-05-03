A màghjina - Campu di talavellu à l’alba
Au lever du jour, les asphodèles blanchissent la plaine et accrochent la lumière. Derrière, les reliefs découpent l’horizon. Un matin simple et puissant, comme la Corse sait les offrir
Si, comme Grazi Ritratti, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.