Ligue 2 - Le SC Bastia s’impose à Guingamp (1-0) et jouera sa "finale" face au Mans à Furiani !

EA Guingamp – SC Bastia ( mi temps 0 -0 )

Stade municipal de Roudourou,

Arbitre: Eddy Rosier

Buts : SC Bastia : Beliandjou (51ème)



EA Guingamp

Adrian Ortola, Abdallah, Demouchy, Nair (Sissoko 44ème), Matumona (Koffi 60ème), Sagna (Mbemba 60ème), Louiserre, Ahile (N’Joha 70ème), Sidibé (Demoncy 60ème), Mafouta, Kielt. Entraineur: Sylvain Ripoll





SC Bastia

Olmeta, Janneh, Akueson, Guidi, Ariss, Meynadier, Zaouai, Ducrocq, Eickmayer (Bohnert 72ème), Beliandjou (Sebas 72ème), Tomi. Entraineur: Réginald Ray





Le SC Bastia s’est présenté en 5-3-2 pour cette rencontre capitale, avec plusieurs jeunes éléments dans le onze de départ, dont Ruben Beliandjou, ainsi qu’un Alexandre Zaouai une nouvelle fois très attendu après ses excellentes dernières prestations. Autour de Félix Tomi, Tom Ducrocq et Joachim Eickmayer, Réginald Ray jouait sa dernière carte de la saison.

Mais les Bastiais se sont fait une grosse frayeur dès l’entame. À la 4e minute, sur un centre guingampais, Stanislas Kielt place une tête dangereuse aux six mètres qui vient s’écraser sur la barre transversale de Lisandru Olmeta. Une alerte à laquelle le Sporting répond immédiatement. Zaouai puis Beliandjou se montrent entreprenants face au gardien breton et lancent les premières offensives turchini.



Bien entré dans sa rencontre, le Sporting affiche de l’intensité malgré quelques flottements défensifs. Le pressing mené par Zaouai, Tomi, Eickmayer fonctionne bien. Les Bastiais obtiennent trois corners dans le premier quart d’heure et multiplient les initiatives, sans toutefois réussir à concrétiser. Dans une rencontre ouverte, Zakaria Ariss réalise également un sauvetage précieux sur la ligne.



À la 23e minute, le Sporting rate l’ouverture du score. Sur corner, Félix Tomi reprend dangereusement, mais Adrian Ortola sauve Guingamp sur sa ligne. Les Turchini continuent de pousser jusqu’à la pause, imposant une vraie pression, sans pour autant céder à la peur. À la mi-temps, le score reste nul et vierge (0-0), mais Bastia a montré du caractère et l’envie d’y croire.



Au retour des vestiaires, le Sporting repart avec les mêmes intentions offensives et manque une nouvelle occasion d’ouvrir le score sur une frappe puissante de Tom Ducrocq, magistralement sortie de sa lucarne par le portier breton.



Ce n’est que partie remise. À la 51e minute, sur un centre de Zakaria Ariss, la tête de Dumè Guidi est repoussée, mais Ruben Beliandjou a parfaitement suivi et pousse le ballon au fond des filets guingampais (0-1) ! Quelques secondes plus tard, un but breton est refusé pour une position de hors-jeu, un coup du sort favorable aux Bastiais.



Solide et déterminé, le Sporting fait ensuite bloc. À la 66e minute, un retour de Dumè Guidi empêche l’égalisation guingampaise. Le capitaine bastiais, exemplaire, se jette sur tous les ballons, symbole d’une défense turchini prête à tout pour préserver son avantage.

Réginald Ray procède à ses premiers changements à la 72e minute : le buteur Ruben Beliandjou cède sa place à Jérémy Sebas, tandis que Joachim Eickmayer est remplacé par Florian Bohnert. À peine entré, Sebas tente sa chance, sans réussite. Puis, à la 85e minute, Alexandre Zaouai, auteur d’une prestation remarquée, laisse sa place à Amine Boutrah.



Jusqu’au bout, les Bastiais ne lâchent rien et conservent ce précieux avantage.

Grâce à cette victoire capitale, le Sporting s’offre un ultime sursis de 90 minutes ce samedi 9 mai à Furiani face au Mans pour un match aux allures de finale.

Dans le même temps, Laval recevra Boulogne. Pour accrocher la place de barragiste, Bastia devra impérativement s’imposer, tout en espérant un faux pas lavallois.