Ligue 2 - Face à Clermont, le Sporting Club de Bastia n’a pas le droit à l’erreur

(Photo Gérard Baldocchi)

Après la victoire à Furiani la semaine dernière face à Saint-Étienne (2-0), le groupe bastiais va-t-il lancer cette bonne dynamique désormais vitale ? Réginald Ray, le coach bastiais, est catégorique : « On est capable de faire beaucoup mieux, on l’a fait récemment. Même s’il n’y avait pas le résultat au bout. » Espérons que le résultat de ce vendredi soir donne raison à l’entraîneur des Bleus. Le championnat se clôture dans trois journées et les Bastiais ont toujours 4 points de retard sur le barragiste Laval (28 points).Neuf points sont à prendre en trois rencontres. En conférence de presse d’avant-match, Réginald Ray préfère ne pas se lancer dans des calculs d’apothicaire. L’homme est pragmatique : « Des certitudes dans le foot, on en a rarement », égrainant des fins de championnat qui ont vu se faire et se défaire champions et relégués en 90 minutes.Pourtant, la réalité est bien là pour les Bastiais. Trop dépendant des résultats de Laval, le Sporting n’a pas d’autre choix que d’enchaîner les finales : « La première contre Saint-Étienne, on a su faire ce qu’il fallait pour gagner. Contre Clermont, ça reste une finale ! » avant d’être clair : « L’idée est de faire une grosse performance à Clermont pour continuer à entretenir l’espoir. »Un adversaire qui joue également gros, 14ᵉ avec 30 points, avec seulement deux points d’avance sur le barragiste Laval. La défaite peut faire mal et les Auvergnats ne se laisseront certainement pas faire. Ils feront tout pour doucher les espoirs d’une équipe bastiaise qui montre un nouveau visage en cette fin de saison : « Clermont avait une marge à un certain moment, elle ne l’a plus maintenant », a commenté Réginald Ray.Le coach bastiais pourra s’appuyer sur une attaque qui a retrouvé de la vigueur, à l’image d’Alexandre Zaouai ou encore de Joachim Eickmayer. Mais aussi compter sur sa défense, qui semble avoir pris conscience de l’enjeu : « Il y a des détails que l’on pourrait mieux gérer et faire une prestation plus aboutie. » Impossible de ne pas remarquer la performance face à Saint-Étienne du second gardien, Lisandru Olmeta, qui a signé sa prestation la plus aboutie sous les couleurs du Sporting : « Ce qui permet de rassurer les défenseurs », conclut Réginald Ray, qui se déplace avec ses joueurs en Auvergne avec l’obligation de s’imposer.Florian Bohnert est suspendu et Christophe Vincent toujours en phase de reprise.Olmeta, Contena, Akueson, Roncaglia, Guidi, Guevara, Zilliox, Ariss, Meynadier, Ducrocq, Janneh, Eickmayer, Merghem, Tomi, Beliandjou, Boutrah, Sebas, Zaouai.