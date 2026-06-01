Investisseurs, artisans, hôteliers : la Ville d'Ajaccio ouvre les candidatures et fixe ses conditions pour la Citadelle Miollis

C'est une nouvelle étape dans le long processus de reconversion de la Citadelle Miollis. Sept ans après sa restitution à la Ville d'Ajaccio par l'État et après plusieurs années d'urbanisme transitoire ayant attiré près de 400 000 visiteurs par an, l'heure est désormais venue de choisir les projets qui façonneront l'avenir du site. « La Citadelle fait partie de l'histoire d'Ajaccio et son avenir doit s'écrire avec Ajaccio », a insisté le maire Stéphane Sbraggia, rappelant que la réflexion engagée depuis 2019 s'est construite à travers de nombreux ateliers participatifs, réunions publiques et consultations citoyennes.





Stéphane Sbraggia : « La Citadelle restera aux Ajacciens, elle ne sera jamais vendue »



Face aux polémiques récurrentes autour du devenir du monument, l'édile a tenu à réaffirmer plusieurs principes qu'il juge non négociables. « La Citadelle a été acquise par la Ville d'Ajaccio et elle restera à la Ville d'Ajaccio. Il n'y aura aucune cession. Je le dis, je le redis et je continuerai à le redire », a-t-il martelé.



Pour la municipalité, le projet dépasse largement la simple réhabilitation de bâtiments historiques. Il s'inscrit dans une vision plus globale de transformation du centre ancien, aux côtés de la piétonisation, de la requalification de la place du Diamant ou encore des opérations de renaturation engagées dans la ville. « Ce que nous ont dit les Ajacciens, c'est que la Citadelle devait devenir la place du village », souligne Stéphane Sbraggia. Une philosophie qui a guidé l'ensemble de la programmation validée à l'unanimité par le conseil municipal en septembre 2024.



L'ambition est de créer un quartier vivant toute l'année, mêlant activités culturelles, artisanales, économiques, touristiques et événementielles. Une orientation qui explique notamment le choix d'exclure totalement le logement privé du projet. « Certains voulaient défendre la Citadelle en y mettant des appartements. Nous avons fait le choix exactement inverse », rappelle le maire, faisant référence aux débats animés notamment en conseil municipal sur le devenir de ce nouvel espace acquis en 2019.





Quatre lots ouverts aux investisseurs dont un hôtel de luxe



Concrètement, l'appel à projets lancé ce mardi concerne quatre secteurs distincts de la Citadelle. Le premier lot regroupe le Pavillon du Général et le Pavillon Saint-Jacques, destinés principalement à accueillir des activités de restauration, d'événementiel et d'accueil du public.



Le deuxième lot, composé notamment de la Manutention, du Pavillon des Officiers et des Canonniers, sera consacré aux métiers de la création, à l'artisanat d'art, aux commerces et aux activités tertiaires liées aux savoir-faire locaux.



Le troisième lot, sans doute le plus emblématique, concerne la Maison du Gouverneur, le Château génois et les anciennes casernes françaises. Il pourra accueillir un projet d'hôtellerie et de restauration haut de gamme Une orientation pleinement assumée par la municipalité « Nous ne recherchons pas un équipement standard. Nous voulons quelque chose de très qualitatif, capable de respecter l'histoire du lieu tout en assurant son équilibre économique », explique Stéphane Sbraggia.



Enfin, le quatrième lot concerne les casemates françaises, ces vastes espaces souterrains situés au plus près de la mer, destinés à accueillir des activités culturelles, immersives et événementielles.

