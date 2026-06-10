À Corte, la recherche se penche sur les défis énergétiques de demain

La recherche scientifique sur les matériaux et l’énergie est au cœur des échanges à Corte du 7 au 12 juin, à l’occasion de la nouvelle édition de l’International Conference on Materials and Energy (ICOME), organisée à l’Université de Corse. Créé en 2015, l’événement réunit chercheurs, doctorants et industriels autour des grandes problématiques liées à la transition énergétique ou au stockage de l’énergie. « L’idée, c’est vraiment de trouver les solutions de demain et c’est tout l’objet des recherches des différents participants à la conférence », résume Thierry Marcelli, maître de conférences en énergétique à l’Université de Corse.





Hydrogène et stockage : des solutions pour l’énergie de demain





Au cœur des travaux présentés à l’ICOME, la question du stockage de l’énergie s’impose comme l’un des défis majeurs de la transition énergétique. « L’objectif, c’est de voir toutes les avancées en termes de recherche pour essayer de bâtir un meilleur monde de demain en termes d’économie, de stockage et de production d'énergie, notamment avec les énergies nouvelles et renouvelables : solaire, de biomasse. », précise-t-il. Dans ce contexte, l’hydrogène fait partie des pistes explorées par les chercheurs, pouvant permettre à la fois de stocker de l’énergie et de la restituer sous différentes formes. « Les plateformes MYRTE et PAGLIA ORBA qui sont situées sur le site de Vignola près d’Ajaccio sont le berceau des énergies nouvelles et renouvelables de l’Université de Corse. L’idée, c'est de voir comment produire de l'hydrogène, le stocker et le distribuer pour en faire de l'énergie. On peut le voir au niveau des véhicules à moteur hydrogène, ou l’utiliser pour produire de la chaleur en réaction avec de l’oxygène qu’on peut transformer en vapeur d’eau et en électricité. »





Le risque incendie au cœur des recherches



Au-delà des questions liées à l’énergie, la conférence ICOME consacre également un symposium au risque incendie, un enjeu particulièrement sensible en milieu insulaire comme la Corse. L’objectif est de présenter plusieurs travaux de recherche et de croiser les approches entre laboratoires et partenaires. « Les conférences internationales sont faites pour ça : exposer nos travaux, confronter les savoirs, et voir s’il y a des possibilités de convergence et de travail en parallèle », explique Jean-Louis Rossi, maître de conférences en physique à l’Université de Corse. Durant la conférence, les chercheurs vont présenter différents travaux, comme « un simulateur complet de propagation et d'impact des incendies par nos collègues de Toulon ». « Il va aussi y avoir une présentation de travaux sur la caractérisation de la végétation, et c’est fondamental de le faire parce que c’est elle qui risque de brûler ensuite. Et puis il y aura une présentation de la part de nos collègues qui proposent des modèles de propagation et d'impact pour le risque incendie. Le symposium, c'est aussi pour nous une vitrine pour montrer que la recherche à l’Université de Corse est faite avec nos partenaires et qu’on peut s’en servir au quotidien. »

