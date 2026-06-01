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Stonde di vita avec… Yves Caraffa, patron de la pilotine au port de Bastia


le Mercredi 10 Juin 2026 à 18:19

Yves Caraffa est patron de la pilotine au port de Bastia. Chaque jour, il accompagne les pilotes jusqu'aux ferries afin qu’ils puissent effectuer les manœuvres. On l’a suivi une journée dans son métier.



Stonde di vita avec… Yves Caraffa, patron de la pilotine au port de Bastia






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