L'Île-Rousse - Le dernier voyage d'Antoine Scipioni vers la Lumière

Né le 22 mai 1939 à Alger, il appartenait à cette génération que l'Histoire n'a jamais épargnée.

Titulaire de la Croix du Combattant d'Afrique du Nord, il portait avec pudeur les souvenirs d'une époque dont il ne faisait jamais un étendard, mais une leçon de dignité.

Sa carrière au sein des Compagnies Républicaines de Sécurité fut à son image : exemplaire, marquée par le sens de l'État, l'attachement aux valeurs républicaines et cette rigueur tranquille qui force le respect plus qu'elle ne le réclame.

Installé à L'Île-Rousse, Antoine Scipioni s'était profondément enraciné dans la vie de la cité. Il était avant tout un homme d'engagement. Elu Président du comité du Souvenir Français de L'Île- Rousse en mars 2009, il consacra de nombreuses années à faire vivre la mémoire de celles et ceux qui avaient servi la France jusqu'au sacrifice ultime.

Lors des cérémonies patriotiques, il représentait avec gravité et humilité les anciens combattants de L'Île-Rousse. Sa silhouette, toujours empreinte de dignité, aux côtés des autorités civiles et militaires, est devenue au fil des années une image familière des commémorations locales. Il savait trouver les mots justes pour rappeler que la mémoire n'est jamais tournée vers le passé, mais qu'elle éclaire l'avenir.

Son engagement n'était pas celui des discours, mais celui des actes. Préserver les monuments, transmettre aux plus jeunes le sens du souvenir, honorer les anciens : telle était sa mission, qu'il accomplissait avec une constance admirable, convaincu que l'oubli est la première des défaites.

Ceux qui ont eu le privilège de le connaître garderont le souvenir d'un homme de conviction, profondément humain, attaché à la fraternité, à la discrétion et à la transmission. Il croyait que les hommes se grandissent en servant plus qu'en paraissant, et cette philosophie de vie guidait chacun de ses engagements.

Aujourd'hui, Antoine Scipioni s'en est allé. Il laisse dans la peine son fils Bruno et son épouse Irène, sa fille Pascale, sa compagne Pierrette, ses petits-enfants Eléa, Lou-Saveria, Andréa et Luca, ses arrière-petits-enfants Isaac et Cosma, son frère Gabriel, sa sœur Dominique, ainsi que toute sa famille et ses nombreux amis.

À ceux qui l'ont accompagné sur les chemins du service, de la mémoire et de la fraternité, il appartient désormais de poursuivre l'œuvre qu'il avait entreprise avec tant de dévouement.

Antoine Scipioni a rejoint cette Lumière qui guidait les pas de cet homme de bonne volonté. Que celle-ci, qu'il a si souvent cherchée dans le service des autres, continue d'éclairer le souvenir qu'il laisse dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Qu'il repose en paix !