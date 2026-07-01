L’église Saint-Michel de Murato en lice pour obtenir le titre de "Monument préféré des Français"

Un édifice emblématique
Construite en 1141, l’église doit sa notoriété à son architecture singulière. Elle appartient au style pisan, importé sur l’île par la République de Pise à l’époque où celle-ci dominait la Corse, et reste, selon Anthony Albertini, secrétaire général de la mairie de Murato, la seule église de ce type sur l’île. Classée au titre des Monuments historiques, c’est sa façade, faite d’une alternance de chloritite verte et de calcaire blanc, qui lui donne son aspect si reconnaissable et fait d’elle l’un des monuments les plus emblématiques de l’île.
L’édifice a traversé les siècles sans dommage majeur : « Actuellement, elle est dans une conservation intacte », souligne Anthony Albertini, qui rappelle qu’elle affiche à peu près le même âge que Notre-Dame de Paris. Perchée avec une vue sur le golfe de Saint-Florent, elle attire chaque année quelque 50 000 visiteurs, ce qui en fait l’un des monuments les plus fréquentés et les plus photographiés de Corse.
L’édifice a traversé les siècles sans dommage majeur : « Actuellement, elle est dans une conservation intacte », souligne Anthony Albertini, qui rappelle qu’elle affiche à peu près le même âge que Notre-Dame de Paris. Perchée avec une vue sur le golfe de Saint-Florent, elle attire chaque année quelque 50 000 visiteurs, ce qui en fait l’un des monuments les plus fréquentés et les plus photographiés de Corse.
Un objectif de valorisation du patrimoine
Le concours ne rapporte aucune récompense financière : « Il n’y a pas d’argent, de prix financier », précise Anthony Albertini, pour qui l’enjeu est ailleurs : « C’est vraiment plus une valorisation du patrimoine de la Corse », avec des retombées attendues pour le tourisme et l’économie locale.
Sur les cinq ou six dernières éditions, la Corse a systématiquement terminé dernière du classement national. La mairie de Murato espère cette année inverser la tendance avec ce joyau du patrimoine corse. « C’est aussi le côté sacré et le lien de l’église avec la Corse qui est fort. On aimerait le mettre en avant », explique Anthony Albertini.
Sur les cinq ou six dernières éditions, la Corse a systématiquement terminé dernière du classement national. La mairie de Murato espère cette année inverser la tendance avec ce joyau du patrimoine corse. « C’est aussi le côté sacré et le lien de l’église avec la Corse qui est fort. On aimerait le mettre en avant », explique Anthony Albertini.
Une diffusion prévue pour les Journées du Patrimoine
Comme chacun des 14 monuments finalistes, l’église aura droit à sept minutes de présentation lors de l’émission, mêlant aspects historiques et attachement affectif des habitants. L’émission sera diffusée à l’occasion des Journées du Patrimoine du 19 au 20 septembre.
Pour soutenir l’église Saint-Michel de Murato, deux options sont possibles : en ligne, sur la plateforme officielle de France Télévisions, ou par téléphone au 3245 (0,80 euros par minute, plus le prix d’un appel), en tapant le 5.
Pour soutenir l’église Saint-Michel de Murato, deux options sont possibles : en ligne, sur la plateforme officielle de France Télévisions, ou par téléphone au 3245 (0,80 euros par minute, plus le prix d’un appel), en tapant le 5.
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