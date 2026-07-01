Incendie d'Albertacce : le feu est désormais contenu, mais la surveillance se poursuit

Le Service d'incendie et de secours (Sdis) de Haute-Corse a dressé, ce mardi, un nouveau point de situation sur l'incendie d'Albertacce. Selon les secours, le feu connaît une évolution favorable. Les principaux axes de propagation sont désormais contenus à l'intérieur de l'enveloppe du sinistre et la quasi-totalité des lisières est désormais exempte de points chauds.

Une reconnaissance réalisée par drone dans la matinée a toutefois permis de repérer une vingtaine de foyers résiduels. L'un d'eux, situé sous une ligne de crête et inaccessible aux moyens terrestres, pourrait nécessiter une intervention par héliportage afin de déposer des personnels sur place.

Le Sdis précise qu'un travail minutieux de traitement des points chauds devra être poursuivi pendant au moins trois jours. Une surveillance active du secteur sera également maintenue, en particulier en cas de vents soutenus dans les prochains jours afin d'éviter toute reprise.

À ce stade, le bilan provisoire fait état de 300 hectares parcourus par les flammes. Cette superficie reste à confirmer à l'issue d'une nouvelle reconnaissance par drone et d'une cartographie plus précise.

Compte tenu de l'amélioration de la situation, le Sdis de Haute-Corse donne son accord pour la réouverture de l'étape Tighjettu – Ciottulu di i Mori du GR20 ainsi que de la baignade au niveau de la rivière du pont de Muriccioli. En revanche, le sentier Mare a Mare demeure fermé entre le pont de Muriccioli et Ponte Altu.