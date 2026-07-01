Une enquête ouverte après l'incendie de deux voitures dans un parking souterrain à Bonifacio

Une enquête a été ouverte pour « destruction par moyen dangereux » après un incendie qui a détruit deux voitures dans la nuit de lundi à mardi, vers 4 heures du matin, dans le parking souterrain d'un immeuble du quartier de Brancuccio, à Bonifacio, indique le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, confirmant une information de Corse-Matin.
Les investigations ont été confiées à la brigade territoriale autonome de Bonifacio ainsi qu'à la brigade de recherches de la gendarmerie. À ce stade, « aucune hypothèse, accidentelle ou criminelle, n'est écartée », précise le procureur.
L'incendie, qui a entièrement détruit les deux véhicules stationnés dans le parking, a également conduit à l'évacuation d'une quarantaine de personnes qui occupaient l'immeuble, le temps de l'intervention des secours.
Les investigations ont été confiées à la brigade territoriale autonome de Bonifacio ainsi qu'à la brigade de recherches de la gendarmerie. À ce stade, « aucune hypothèse, accidentelle ou criminelle, n'est écartée », précise le procureur.
L'incendie, qui a entièrement détruit les deux véhicules stationnés dans le parking, a également conduit à l'évacuation d'une quarantaine de personnes qui occupaient l'immeuble, le temps de l'intervention des secours.
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