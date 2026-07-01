Nuits de la guitare de Patrimoniu : Benjamin Biolay après Calogero

Si la venue de Calogero constituait l'un des temps forts de cette soirée inaugurale, les festivaliers ont également réservé un accueil chaleureux à Yamandu Costa. Le guitariste brésilien, reconnu pour sa maîtrise exceptionnelle de son instrument, qui a séduit les amateurs de guitare comme les néophytes grâce à une prestation saluée tout au long de son concert auquel ont été associés avec succès Sandrine Luigi et Antoine Boyer



Cette affiche d'ouverture, qui associait deux univers musicaux différents, a parfaitement lancé une édition 2026 qui s'annonce une nouvelle fois éclectique. Pendant sept autres soirées, le festival proposera des artistes issus de la chanson, du rock, du blues, du reggae ou encore du fingerstyle, avec toujours la guitare comme fil conducteur.



Le festival se poursuit ce mardi 21 juillet avec une nouvelle soirée très attendue. Après le duo formé par Antoine Boyer et Yeore Kim, le public retrouvera Benjamin Biolay, figure majeure de la chanson française et auteur-compositeur parmi les plus marquants de sa génération.

