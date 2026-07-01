Après la disparition de Patrice Bossart, les hommages se multiplient

Les organisations syndicales ont tout d’abord été nombreuses à lui rendre hommage. À commencer par l'Union départementale CGT de Haute-Corse qui salue « un homme intègre, un humaniste, un syndicaliste sincère, un homme de tous les combats pour la justice sociale ». Le STC a tenu lui aussi à saluer la mémoire de Patrice Bossart. « Au-delà des divergences qui peuvent exister entre les organisations syndicales », le syndicat rend ainsi hommage à « un homme de conviction » dont « l'engagement syndical et humain a marqué celles et ceux qui ont croisé son chemin ». L'Union régionale CFE-CGC Corse estime, pour sa part, que « le mouvement syndical corse perd aujourd'hui un responsable engagé » dont « l'investissement au service du dialogue social aura marqué le paysage syndical de notre île ». Tandis que le SNUipp-FSU de Corse-du-Sud évoque « un homme engagé, profondément attaché à la défense des travailleurs, dont les convictions, l'humanité et le sens de l'engagement étaient unanimement reconnus ».
Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse (CESEC), dont Patrice Bossart fut membre durant de nombreuses années, a pour sa part tenu à souligner « son engagement d'une très grande qualité était permanent ».
Le @CesecDeCorse salue la mémoire de Patrice Bossart qui fut membre du Conseil pendant de nombreuses années et dont l’engagement d’une très grande qualité était permanent. Le CESEC présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, amis et camarades. pic.twitter.com/Dyx3yioYEn
— Conseil Economique Social Environnemental Culturel (@CesecDeCorse) July 21, 2026
La présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, évoque elle aussi « beaucoup de tristesse » après avoir appris la disparition de l'ancien membre du CESEC. Elle dit avoir pu apprécier « ses grandes qualités professionnelles et humaines dans l'accompagnement syndical des salariés mais aussi son engagement au service de l'économie sociale et solidaire de notre île ». « Il se battait avec conviction et beaucoup d'humanisme pour une Corse juste, solidaire et émancipée et nous ne l'oublierons pas », écrit-elle sur ses réseaux sociaux.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Patrice Bossart, SG de la CGT du Pumonte, ancien membre du CESEC.
Comme présidente de l’Assemblée de Corse, j’ai pu apprécier ses grandes qualités professionnelles et humaines dans l’accompagnement syndical des… pic.twitter.com/Ep1u0hKbvT
— Marie-Antoinette Maupertuis (@Maupertuis_N) July 21, 2026
Nous avons appris, avec une profonde tristesse, le décès de Patrice Bossart, à l’âge de 44 ans.— Femu a Corsica (@Partitu_FemuAC) July 21, 2026
Militanti sindicali è Sicretariu generali di a CGT di u Pumonti, Patrice Bossart hà dedicatu a so indiatura à a difesa di i travagliadori, di i dritti suciali è di u serviziu… pic.twitter.com/VffGeLv72Q
Core in Fronte salue de son côté « un omu sinceru è di dialogu, militente di terrenu è di cunvinzione ». Le mouvement rappelle son engagement à la tête de la CGT du Pumonti, mais aussi à la FALEP et à la présidence de la CPAM de Corse-du-Sud. « U so ricordu firmerà », assure le parti indépendantiste.
#CoreInFronte saluta a memoria di Patrice Bossart, mortu à 44 anni.— Core in Fronte (@coreinfronte) July 21, 2026
Sindicalistu, omu sinceru è di dialogu, militente di terrenu è di cunvinzione, era u rispunsevule di a CGT pumuntica dapoi u 2017.
Educacatore à a FALEP, impegnatu cum'è presidente di a CPAM di Corsica suttana,… pic.twitter.com/E0KYZrUOJX
L’ex-présidente et fondatrice de l’association Inseme, Laetitia Cucchi, dit pour sa part être « encore abasourdie par l'annonce brutale de son décès ». Elle rappelle avoir siégé pendant de nombreuses années à ses côtés au CESEC et au conseil de la CPAM de Corse-du-Sud, où elle a pu apprécier « ses compétences, ses grandes qualités humaines et son engagement total ». Elle souligne également son implication dans le combat mené pour améliorer la prise en charge des déplacements médicaux des patients corses vers le continent.
Enfin, l'Observatoire régional de la santé de Corse fait part de sa peine après avoir appris le décès de Patrice Bossart, rappelant qu'il avait tout récemment rejoint son bureau en qualité de trésorier adjoint. « Il se réjouissait de pouvoir s'impliquer dans ce domaine où sont liés la santé et le social », souligne l'association, qui dit perdre « un homme de conviction, humaniste, attaché à la défense des droits de l'homme, très impliqué dans les luttes sociales en Corse, pour la construction d'une société plus juste et plus humaine ». Avant de conclure : « Il part hélas bien trop tôt et manquera à cette Corse de progrès dont il rêvait ».
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