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Après la disparition de Patrice Bossart, les hommages se multiplient


MP le Mardi 21 Juillet 2026 à 14:10

Au lendemain de l'annonce du décès de Patrice Bossart, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT de Corse-du-Sud, nombreux sont ceux qui souhaitent lui rendre hommage. Syndicats, élus, associations et responsables politiques de tous horizons saluent unanimement un homme « de dialogue », profondément engagé dans la défense des salariés et de la justice sociale.



Après la disparition de Patrice Bossart, les hommages se multiplient
Le décès brutal de Patrice Bossart, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT de Corse-du-Sud à l'âge de 44 ans, a suscité une vive émotion partout en Corse. Depuis l'annonce de sa disparition, ce lundi, les hommages affluent de toutes parts. Responsables politiques, institutions, syndicats et associations saluent la mémoire d'un homme dont l'engagement a marqué bien au-delà des rangs de la CGT. 
 
Les organisations syndicales ont tout d’abord été nombreuses à lui rendre hommage.  À commencer par l'Union départementale CGT de Haute-Corse qui salue « un homme intègre, un humaniste, un syndicaliste sincère, un homme de tous les combats pour la justice sociale ».  Le STC a tenu lui aussi à saluer la mémoire de Patrice Bossart. « Au-delà des divergences qui peuvent exister entre les organisations syndicales », le syndicat rend ainsi hommage à « un homme de conviction » dont « l'engagement syndical et humain a marqué celles et ceux qui ont croisé son chemin ». L'Union régionale CFE-CGC Corse estime, pour sa part, que « le mouvement syndical corse perd aujourd'hui un responsable engagé » dont « l'investissement au service du dialogue social aura marqué le paysage syndical de notre île ». Tandis que le SNUipp-FSU de Corse-du-Sud évoque « un homme engagé, profondément attaché à la défense des travailleurs, dont les convictions, l'humanité et le sens de l'engagement étaient unanimement reconnus ». 
 
Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse (CESEC), dont Patrice Bossart fut membre durant de nombreuses années, a pour sa part tenu à souligner « son engagement d'une très grande qualité était permanent ». 

 

 Sur le plan politique, parmi les premiers à réagir, le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a fait part de sa « profonde tristesse », saluant « son engagement au service du dialogue social et de la défense des salariés ».
 
La présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, évoque elle aussi « beaucoup de tristesse » après avoir appris la disparition de l'ancien membre du CESEC. Elle dit avoir pu apprécier « ses grandes qualités professionnelles et humaines dans l'accompagnement syndical des salariés mais aussi son engagement au service de l'économie sociale et solidaire de notre île ». « Il se battait avec conviction et beaucoup d'humanisme pour une Corse juste, solidaire et émancipée et nous ne l'oublierons pas », écrit-elle sur ses réseaux sociaux.

 

Dans un long message, Femu a Corsica rend hommage à celui qui avait consacré son engagement « à la défense des travailleurs, des droits sociaux et du service public ». Le mouvement souligne que « ses qualités humaines, ses compétences techniques, son ouverture et son sens du dialogue lui ont valu respect et reconnaissance, bien au-delà de son organisation et de son courant de pensée ». Il rappelle également sa participation, en novembre 2023, au « Cuntrastu di l'Autunumia », consacré au modèle social dans une Corse autonome.
Core in Fronte salue de son côté « un omu sinceru è di dialogu, militente di terrenu è di cunvinzione ». Le mouvement rappelle son engagement à la tête de la CGT du Pumonti, mais aussi à la FALEP et à la présidence de la CPAM de Corse-du-Sud. « U so ricordu firmerà », assure le parti indépendantiste.
L’ex-présidente et fondatrice de l’association Inseme, Laetitia Cucchi, dit pour sa part être « encore abasourdie par l'annonce brutale de son décès ». Elle rappelle avoir siégé pendant de nombreuses années à ses côtés au CESEC et au conseil de la CPAM de Corse-du-Sud, où elle a pu apprécier « ses compétences, ses grandes qualités humaines et son engagement total ». Elle souligne également son implication dans le combat mené pour améliorer la prise en charge des déplacements médicaux des patients corses vers le continent.



De son côté, l'association La Marie-Do rend hommage à « un homme d'engagements et de convictions profondément attaché à ses missions au service des plus faibles ». Tandis que de son côté la section corse de la Ligue des Droits de l’Homme a de son côté tenu à rappeler « les nombreux échanges, réunions et manifestations qu’elle a partagés avec ce militant étaient chaque fois des moments empreints de fraternité pour une société plus juste ». « Le syndicalisme corse perd une personnalité qui à travers son action a sans cesse rappelé l’importance de la lutte pour les droits sociaux et contre les discriminations », écrit-elle.
 
Enfin, l'Observatoire régional de la santé de Corse fait part de sa peine après avoir appris le décès de Patrice Bossart, rappelant qu'il avait tout récemment rejoint son bureau en qualité de trésorier adjoint. « Il se réjouissait de pouvoir s'impliquer dans ce domaine où sont liés la santé et le social », souligne l'association, qui dit perdre « un homme de conviction, humaniste, attaché à la défense des droits de l'homme, très impliqué dans les luttes sociales en Corse, pour la construction d'une société plus juste et plus humaine ». Avant de conclure : « Il part hélas bien trop tôt et manquera à cette Corse de progrès dont il rêvait ».
 
 




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