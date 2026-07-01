Après la disparition de Patrice Bossart, les hommages se multiplient

Nous avons appris, avec une profonde tristesse, le décès de Patrice Bossart, à l’âge de 44 ans.



Militanti sindicali è Sicretariu generali di a CGT di u Pumonti, Patrice Bossart hà dedicatu a so indiatura à a difesa di i travagliadori, di i dritti suciali è di u serviziu… pic.twitter.com/VffGeLv72Q — Femu a Corsica (@Partitu_FemuAC) July 21, 2026

#CoreInFronte saluta a memoria di Patrice Bossart, mortu à 44 anni.



Sindicalistu, omu sinceru è di dialogu, militente di terrenu è di cunvinzione, era u rispunsevule di a CGT pumuntica dapoi u 2017.



Educacatore à a FALEP, impegnatu cum'è presidente di a CPAM di Corsica suttana,… pic.twitter.com/E0KYZrUOJX — Core in Fronte (@coreinfronte) July 21, 2026

Dans un long message, Femu a Corsica rend hommage à celui qui avait consacré son engagement « à la défense des travailleurs, des droits sociaux et du service public ». Le mouvement souligne que « ses qualités humaines, ses compétences techniques, son ouverture et son sens du dialogue lui ont valu respect et reconnaissance, bien au-delà de son organisation et de son courant de pensée ». Il rappelle également sa participation, en novembre 2023, au « Cuntrastu di l'Autunumia », consacré au modèle social dans une Corse autonome.Core in Fronte salue de son côté « un omu sinceru è di dialogu, militente di terrenu è di cunvinzione ». Le mouvement rappelle son engagement à la tête de la CGT du Pumonti, mais aussi à la FALEP et à la présidence de la CPAM de Corse-du-Sud. « U so ricordu firmerà », assure le parti indépendantiste.L’ex-présidente et fondatrice de l’association Inseme, Laetitia Cucchi, dit pour sa part être « encore abasourdie par l'annonce brutale de son décès ». Elle rappelle avoir siégé pendant de nombreuses années à ses côtés au CESEC et au conseil de la CPAM de Corse-du-Sud, où elle a pu apprécier « ses compétences, ses grandes qualités humaines et son engagement total ». Elle souligne également son implication dans le combat mené pour améliorer la prise en charge des déplacements médicaux des patients corses vers le continent.