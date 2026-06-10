U tempu in Corsica
La rédaction le Mercredi 10 Juin 2026 à 07:00
Ce mercredi, le soleil régnera en maître sur toute la Corse. Seul un vent de sud ouest qui soufflera sur la Balagne et le Cap Corse viendra perturber ce temps quasi estival. De fortes chaleurs sont par ailleurs attendues dans l’après-midi, avec jusqu’à 30°C à Porto-Vecchio.
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