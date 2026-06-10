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U tempu in Corsica


La rédaction le Mercredi 10 Juin 2026 à 07:00

Ce mercredi, le soleil régnera en maître sur toute la Corse. Seul un vent de sud ouest qui soufflera sur la Balagne et le Cap Corse viendra perturber ce temps quasi estival. De fortes chaleurs sont par ailleurs attendues dans l’après-midi, avec jusqu’à 30°C à Porto-Vecchio.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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