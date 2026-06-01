Laurent Peyrelade, nouvel entraîneur du SC Bastia : “Il faudra être réguliers et persévérants pour aller loin”

(Photos Gérard Baldocchi)





Après sa relégation en Ligue 3, le Sporting Club de Bastia a officiellement lancé un tout nouveau cycle mardi avec la présentation à la presse de Laurent Peyrelade, son nouvel entraîneur. Aux côtés de Gilles Cioni, directeur sportif, il a détaillé les grandes lignes d’un projet basé sur la reconstruction, l’unité et l’humilité dans un nouveau championnat. « L’ambition, ça va être de faire la meilleure équipe compétitive possible. On a vécu une saison compliquée, et l’objectif est avant tout de repartir sur une dynamique neuve, quasiment une page blanche d'unité avec notre environnement. Et quand je parle de notre environnement, c'est l’environnement interne et l'environnement externe. Ça va être un objectif au coach, à moi, aux dirigeants, de recréer cette dynamique et d'être porté par tout un stade pour aller le plus haut possible », a indiqué d’emblée Gilles Cioni.





Pour Laurent Peyrelade, cette arrivée au Sporting marque l’aboutissement d'un rendez-vous auparavant manqué. « On s'était raté la première fois, alors c’était important de ne pas rater la deuxième », a confié le technicien, qui avait déjà été approché par le club à la fin de l’année dernière. Malgré la relégation, l'ancien entraîneur de Rodez, Versailles, Grenoble ou plus récemment Agde dit avoir été séduit par « un club magnifique », son stade et la passion qui entoure le club. Le nouvel entraîneur a également insisté sur la construction de son futur effectif. Si plusieurs départs et arrivées sont attendus au cours de l'été, il affirme privilégier avant tout le profil humain des recrues. « L’idée, c’est de trouver des joueurs qui ont envie d'être là, de se bagarrer, de vivre une aventure avec nous. Et ça, ce n'est pas un problème d'âge, de talent, de moyens ou de salaire. À nous de recruter intelligemment. »





Laurent Peyrelade a par ailleurs annoncé qu'il comptait s'appuyer sur un groupe rajeuni. « Préparez-vous, notre groupe sera jeune », a-t-il lancé. Expliquant avoir rencontré le directeur de la formation pendant près de quatre heures, il a précisé que « l’idée n’est pas de prendre pour prendre ». « Il faut avoir des joueurs qui soient compatibles en termes de relation. Ça ne sert à rien d'avoir deux mêmes profils de joueurs au même poste. L'idée, c'est d'avoir deux profils différents et de connaître les profils. Ce n'est pas entasser pour entasser, ça ne sert à rien. Moi, je suis là pour mettre la meilleure équipe sur le terrain. »





Sur le terrain, le technicien souhaite mettre en place une équipe portée vers l'avant. Sans s'attacher à un système précis, il a évoqué un football « vertical ». « J'aime les équipes qui vont vers l'avant, qui courent, qui vivent, qui grouillent, qui ont une grosse capacité d'entraînement et de travail. Je peux aussi bien jouer en 3-5-2 qu’en 4-3-3, mais j'aime quand il y a trois milieux de terrain et quand c'est assez vertical. »



Enfin, il a également abordé la question de la Ligue 3, tout nouveau championnat dont les premières rencontres doivent se jouer le samedi 8 août prochain. « Il faut être prêts et compétitifs le 8 », a-t-il martelé, soulignant que le championnat sera « un marathon sur la première partie et une course de vitesse sur la deuxième partie ». « Tu joues tout le temps, il n'y a pas de trêve internationale. Ce sont les meilleurs groupes qui montent. Il y a toujours une ou deux équipes que tu n'as pas vu arriver et qui sont là. Rien n'est écrit à la base, c’est très ouvert. Il faut qu’on ait un groupe qui soit capable d'aller jouer partout. Ce sont des championnats très homogènes, il faut être assez régulier et persévérant pour aller loin. »

