Handball. Stéphane Acquaviva, le Président du Handball Ajaccio Club fixe le cap vers la N1

Le HAC est aujourd'hui le club qui compte le plus de licenciés en Corse. Comment se porte le club ?

Le club se porte très bien. Nous comptons actuellement environ 240 licenciés et nous sommes présents dans toutes les catégories, aussi bien masculines que féminines, des plus jeunes jusqu'à la Nationale 2. Nous avons également une section loisirs. À partir des U13, nous séparons les garçons et les filles afin de proposer un travail plus spécifique. Nous disposons d'équipes dans toutes les catégories de jeunes, avec notamment des U17 évoluant au niveau national. Aujourd'hui, nous sommes le club le plus important de Corse en nombre de licenciés, ce qui récompense le travail mené depuis plusieurs années, notamment à travers les interventions scolaires qui nous permettent d'attirer de nombreux jeunes vers le handball.



Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont-ils également contribué à cette dynamique ?

Sincèrement, l'impact le plus important est venu de l'arrêt du HPA il y a environ un an et demi. Nous avons alors récupéré une douzaine de jeunes sur une seule catégorie et quelques autres joueurs ou joueuses dans différentes équipes. Cela nous a permis de poursuivre notre développement.



La vitrine du club reste votre équipe féminine de Nationale 2. Quel bilan tirez-vous de sa saison ?

La saison dernière, nous avions clairement affiché l'ambition de monter en Nationale 1. Nous avions terminé à la deuxième place et l'accession s'était jouée jusqu'aux dernières minutes de la dernière journée, à la différence de buts. Forcément, lorsqu'un objectif aussi important échoue d'aussi peu, il faut reconstruire. Nous avions anticipé un recrutement en vue d'une saison en N1. Lorsque la montée ne s'est finalement pas concrétisée, certaines joueuses qui envisageaient de nous rejoindre ont choisi d'autres projets. Nous avons donc dû repartir sur de nouvelles bases.

Le résultat final, avec cette sixième place, peut sembler en retrait, mais il faut replacer cela dans un contexte de reconstruction.



Malgré tout, vous semblez satisfait du travail de formation réalisé cette saison...

Absolument. Deux joueuses issues des U17 ont intégré le groupe N2. L'une a malheureusement été freinée par une blessure, mais l'autre a disputé toute la saison et a énormément progressé. Surtout, neuf joueuses de la génération U17 accèdent désormais à la catégorie senior. Trois intégreront directement l'effectif de Nationale 2 tandis que six autres évolueront dans un dispositif commun N2-N3. Elles s'entraîneront avec les deux groupes afin d'accélérer leur progression. C'est une grande satisfaction car cela démontre que notre travail de formation commence réellement à porter ses fruits.