LDH Corsica : solidarité avec leS personnelS et bénéficiaires de l'ESAT

La LDH Corsica exprime de nouveau sa solidarité avec les personnels et bénéficiaires de l'ESAT (Établissement et service d’accompagnement par le travail) U Licettu mobilisés maintenant depuis plusieurs semaines. Avec les familles, exprimant leur incompréhension, ils demandent la levée de sanctions disciplinaires prises à l'encontre de deux personnes salariées de l'établissement. La LDH soutient leur demande de levée de ces sanctions pour la sérénité de toutes et tous au sein de l'ESAT. Il nous faut saluer le rôle essentiel de ces personnels au service des personnes en situation de handicap.