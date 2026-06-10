L’Assemblea di i Zitelli veut renforcer la transmission de la langue corse dès l’école maternelle

Pendant une journée, ils ont occupé les sièges habituellement réservés aux conseillers territoriaux. Le 2 juin dernier, plus d’une centaine d’écoliers et de collégiens venus de toute la Corse ont investi l’hémicycle de l’Assemblée de Corse à l’occasion de la 10e édition de l’Assemblea di i Zitelli.



Présidée par Marie-Antoinette Maupertuis, en présence du président du Conseil exécutif de Corse Gilles Giovannangeli, cette journée a permis à 62 délégués juniors de se glisser dans la peau de conseillers territoriaux. Questions orales, débats en commission, présentation de motions et vote en séance publique, tout a été une nouvelle fois pensé pour que les jeunes participants reproduisent le plus fidèlement possible le fonctionnement des travaux de leurs aînés de l’Assemblée de Corse. Organisée en partenariat avec l’Académie de Corse, l’opération poursuit en effet l’objectif de sensibiliser les plus jeunes à la citoyenneté et au fonctionnement démocratique tout en leur offrant un espace pour exprimer leur vision de la Corse de demain.



Et ces élus en herbe ne manquent pas d’idées. Cette année encore, les sujets abordés ont témoigné de leur intérêt pour les grands enjeux de société, comme la protection de la nature face à la pression immobilière et accès au logement, prévention des risques liés au numérique, lutte contre les violences, valorisation des femmes corses, préservation des villages, de la culture et de la langue corse.



Au fil de ces thèmes qui ont nourri les échanges tout au long de la journée, les débats ont comme chaque année permis aux élèves de défendre plusieurs motions travaillées en amont dans leurs établissements respectifs. À l'issue des discussions et du vote des délégués, une proposition commune portée par les élèves de l'école Sandreschi de Corte et ceux du collège Fesch d'Ajaccio a été désignée lauréate.



Intitulée « La langue corse et ses traditions dès le plus jeune âge », cette motion notamment le développement de l'enseignement du corse dès l'école maternelle ainsi que la création de journées immersives destinées à transmettre aux nouvelles générations les savoir-faire, les traditions et le patrimoine culturel de l'île grâce à l'intervention d'artisans, d'agriculteurs, d'artistes ou encore d'historiens.



Comme le veut le principe même de l'Assemblea di i Zitelli, cette motion ne restera pas symbolique et sera prochainement reprise par les élus référents avant d'être présentée lors d'une prochaine séance de l'Assemblée de Corse.



Depuis 2012, près de 4 000 élèves ont participé à l’Assemblea di i Zitelli qui a déjà permis à plusieurs propositions d'être reprises concrètement par l'Assemblée de Corse. Une manière de rappeler que la citoyenneté s'apprend aussi très tôt et que les plus jeunes ont, eux aussi, des idées pour l'avenir de leur territoire.