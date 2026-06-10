À Ajaccio, l’Espace Test Agricole de la CAPA fait éclore les agriculteurs de demain

Cléa Chevalier, l’ambition de relocaliser la fleur corse

Parmi les témoignages marquants de cette journée, celui de Cléa Chevalier illustre parfaitement l’intérêt du dispositif. Installée sur l’espace test depuis trois ans, elle développe une activité de production florale biologique. Plus d’une centaine de variétés de fleurs sont cultivées sans aucun traitement chimique.« Les fleurs que nous consommons aujourd’hui sont majoritairement importées et souvent produites avec des traitements très nocifs. Il y a un véritable besoin de relocaliser cette production en Corse », explique-t-elle.



Grâce à l’Espace Test Agricole, la jeune productrice a pu confirmer la viabilité de son projet tout en acquérant l’expérience nécessaire à une future installation. « Quand on crée une petite exploitation, on fait tout : la production, la commercialisation, la communication, les livraisons, les marchés, la comptabilité… Aujourd’hui, après trois ans, je sais que je peux le faire. » Son prochain défi sera désormais de trouver un terrain agricole afin de s’installer durablement dans la région ajaccienne.





Car si l’accompagnement technique fonctionne, l’accès au foncier reste l’une des principales difficultés rencontrées par les jeunes agriculteurs. « Nous devons désormais travailler sur l’après », reconnaît Natale Casasoprana. « Une fois leur période de test terminée, il faut pouvoir les accompagner dans la recherche de terres agricoles. C’est un enjeu majeur pour les prochaines années. ». La CAPA entend poursuivre sa réflexion avec les communes du territoire afin de faciliter l’identification de parcelles disponibles et favoriser l’installation durable des futurs exploitants.





Créer des vocations et renforcer l’agriculture locale



