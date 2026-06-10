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À Ajaccio, l’Espace Test Agricole de la CAPA fait éclore les agriculteurs de demain


Patrice Paquier Lorenzi le Mardi 9 Juin 2026 à 20:15

À l’occasion de sa deuxième journée portes ouvertes organisée dans le cadre de Bio in Festa, l’Espace Test Agricole du Pays Ajaccien a ouvert ses portes au public, aux professionnels et aux propriétaires fonciers, le 2 juin dernier. Créé par la CAPA en 2019, ce dispositif unique en Corse accompagne les futurs agriculteurs dans leur projet d’installation. Une initiative qui répond à un enjeu majeur : renouveler les générations agricoles tout en favorisant une agriculture locale, durable et résiliente.



(Photos : Paule Santoni)
(Photos : Paule Santoni)

Route de la Sposata, à l’entrée d’Ajaccio, l’Espace Test Agricole de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) poursuit sa mission : permettre à des porteurs de projets de tester leur activité agricole avant une installation définitive. 

Premier dispositif de ce type créé en Corse, cet incubateur agricole offre aux candidats la possibilité d’exercer leur activité en conditions réelles pendant une période d’un à trois ans. Ils bénéficient d’une parcelle mise à disposition, d’un accompagnement technique, d’un cadre juridique sécurisé, d’outils de production et d’un réseau de partenaires locaux. 

L’objectif est simple : réduire les risques liés à l’installation agricole et permettre aux futurs exploitants de vérifier la viabilité technique, économique et humaine de leur projet. 

Onze porteurs de projets accompagnés depuis 2019 

Le 2 juin dernier, Natale Casasoprana, maire de Villanova et nouveau vice-président de la CAPA délégué au développement économique en milieu rural, a souligné l’importance du dispositif.  « Aujourd’hui, cet espace est devenu essentiel pour le Pays Ajaccien. Lorsqu’on parle de développement agricole et rural, il faut être capable de susciter des vocations. Or l’agriculture nécessite de l’expérience, des compétences et un accès au foncier. Cet outil permet justement d’accompagner celles et ceux qui souhaitent franchir le pas. » 

Depuis son ouverture, onze porteurs de projets ont été accueillis au sein de l’Espace Test Agricole. Selon la CAPA, le taux de sortie positive atteint aujourd’hui 40 %, avec plusieurs exploitations agricoles créées à l’issue de la période de test. 

La promotion actuelle est composée de quatre testeurs : Cléa Chevalier, en dernière année de test, spécialisée dans la production florale biologique ; Isabelle Avril, en deuxième année de test ;  Priscillia Fattori, en première année et Paul-Baptiste Poggi, également en première année. Au fil de l’après-midi, les visiteurs ont pu découvrir leurs productions, échanger avec eux sur leurs parcours et mieux comprendre les réalités de l’installation agricole. 


À Ajaccio, l’Espace Test Agricole de la CAPA fait éclore les agriculteurs de demain
Cléa Chevalier, l’ambition de relocaliser la fleur corse 

Parmi les témoignages marquants de cette journée, celui de Cléa Chevalier illustre parfaitement l’intérêt du dispositif. Installée sur l’espace test depuis trois ans, elle développe une activité de production florale biologique. Plus d’une centaine de variétés de fleurs sont cultivées sans aucun traitement chimique.« Les fleurs que nous consommons aujourd’hui sont majoritairement importées et souvent produites avec des traitements très nocifs. Il y a un véritable besoin de relocaliser cette production en Corse », explique-t-elle. 

Grâce à l’Espace Test Agricole, la jeune productrice a pu confirmer la viabilité de son projet tout en acquérant l’expérience nécessaire à une future installation. « Quand on crée une petite exploitation, on fait tout : la production, la commercialisation, la communication, les livraisons, les marchés, la comptabilité… Aujourd’hui, après trois ans, je sais que je peux le faire. » Son prochain défi sera désormais de trouver un terrain agricole afin de s’installer durablement dans la région ajaccienne. 


Car si l’accompagnement technique fonctionne, l’accès au foncier reste l’une des principales difficultés rencontrées par les jeunes agriculteurs. « Nous devons désormais travailler sur l’après », reconnaît Natale Casasoprana. « Une fois leur période de test terminée, il faut pouvoir les accompagner dans la recherche de terres agricoles. C’est un enjeu majeur pour les prochaines années. ». La CAPA entend poursuivre sa réflexion avec les communes du territoire afin de faciliter l’identification de parcelles disponibles et favoriser l’installation durable des futurs exploitants. 
 

Créer des vocations et renforcer l’agriculture locale 
 

Au-delà de la simple découverte du site, cette journée portes ouvertes avait également pour objectif de sensibiliser le grand public à l’agriculture locale et de favoriser les rencontres entre testeurs, professionnels et propriétaires de terrains. Une démarche qui s’inscrit dans une volonté plus large : renforcer la souveraineté alimentaire du territoire et encourager une agriculture de proximité capable de répondre aux défis économiques et environnementaux de demain.  Dans les allées de l’Espace Test Agricole, entre fleurs, légumes, hydrolats et projets de vie, un message revenait souvent : les vocations existent. Reste désormais à leur donner les moyens de s’épanouir. 






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