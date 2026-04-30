La 19e édition du « Festival du court-métrage » aura lieu du 2 au 6 juin à Bastia et Furiani

C’est au cinéma Le Régent à Bastia qu’Alex Ferraris de la société KVA a présenté cette 19e édition. «La vocation de ce festival qui se veut itinérant est la projection pour défendre le format court » explique-t-il. « Le symbole de la vérité est au cœur de cette 19ᵉ édition. Vérité que l’on transmet, que l’on contourne, ou qui parfois fait mal à entendre. Vérité plurielle, différente selon le regard de l’autre. Dans un monde où la censure existe encore, le cinéma demeure un espace essentiel de liberté. Le 7ᵉ art offre ce prisme unique de raconter des faits réels à travers la fiction, un territoire d’expression qui ne devrait jamais être jugé ni entravé ».





35 courts-métrages

La sélection officielle comprend 15 courts-métrages en compétition dans la catégorie Premiers films et 20 courts-métrages dans la section Méditerranéenne. Pour cette version 2026, la catégorie Premiers films a connu une forte hausse de candidatures, 30%, par rapport à 2025. La difficile sélection mettra en lumière des films produits en France, Catalogne, Liban, Egypte, Maroc, Kazakhstan… : 4 documentaires et 11 fictions portés par 9 réalisatrices et réalisateurs, dont un duo. Des œuvres aux thématiques très variées : enfance, construction de soi, condition féminine, regard sociétal…

Du côté de la sélection méditerranéenne, des seconds, troisièmes et quatrièmes films. L’animation fera son entrée avec 3 films, aux côtés de 2 documentaires et 15 fictions. Les thèmes ? Amour, handicap, identité, immigration… « Au-delà de son ouverture internationale, cette sélection met également en lumière la vitalité de la création locale » souligne A. Ferraris. « Plusieurs œuvres ont été produites ou accompagnées par des sociétés insulaires, témoignant du dynamisme du tissu audiovisuel corse ».

Le jury pour la partie compétition sera présidé par la réalisatrice et scénariste Marie Abbenanti qui aura à ses côtés Marie Flora Sammarcelli (enseignante), Nicolas Coll (journaliste cinéma), Isabelle Gibbal-Hardy (directrice du Grand Action), Dominique Landron (critique cinéma), Angélique Cantara et Ange Ramses (Tec in Corsica).

4 prix seront attribués : le grand prix Nuits Med, le grand prix du 1er film, le prix Grand Action et le Prix de la presse Ici RCFM.





En amont de cette 19e édition, les 1er et 2 juin, des ateliers et des séances seront dédiés au jeune public au cinéma de Furiani U Paradisu, animés par Florence Franceschi pour les écoles U Principellu et U Rustincu.

Dans le cadre des « Talents courts », des rencontres professionnelles auront lieu le 4 juin à 10 heures au cinéma Le Régent avec des séances de Pitchs de talents corses.

L’affiche ?

« L’affiche de cette édition incarne pleinement ce questionnement » souligne Alix Ferraris. « Elle est tirée du court-métrage « Sofiane » de Fabien Ara, sélectionné en 2025, et met en lumière le visage d’une mère ayant perdu son fils, interprétée avec une intensité remarquable par l’actrice Marie-Pierre Nouveau. Son regard interroge, confronte et invite à écouter ».





Lieu, dates et horaires

Cinéma le Régent à Bastia

Sélection Premiers films

Mardi 2 juin à 14h, 16h et 19h.

Sélection Méditerranéenne

Mercredi 3 juin à 11h et 16h

Jeudi 4 juin à 14h et 16h.

Reprises du palmarès

Le 5 juin à 19h au Régent

Le 6 juin à la cinémathèque de Corse à Porto Vecchio

Le 5 août à Carqueiranne (Var)

Le 8 octobre à Paris

