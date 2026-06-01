Projet de loi sur l’autonomie de la Corse : l’heure de vérité à l’Assemblée nationale

Nicole Mari le Lundi 15 Juin 2026 à 20:44

Le projet de de réforme constitutionnelle pour « une Corse autonome au sein de la République » sera examiné à partir du 16 juin à l’Assemblée nationale. Après un premier round concernant la discussion générale mardi en fin d’après-midi, les 95 amendements seront pour la plupart débattus et votés dans la foulée et toute la journée de mercredi. Le vote solennel concernant le projet de loi aura lieu le 24 juin.