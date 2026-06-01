Bastia - "Chez Vincent", une histoire de famille au cœur de la Citadelle

Tout commence avec l’arrière-grand-père Rodaro, pêcheur Bastiais. À l’époque, l’établissement n’est encore qu’une simple cantine où l’on vient partager un repas dans une ambiance conviviale. Au fil des années, le lieu évolue et devient un restaurant tenu par les parents de Ludovic Rodaro. Très jeune, celui que tout le monde appelle simplement « Ludo » se passionne pour la cuisine familiale qui fait déjà la réputation de la maison.

À seulement 22 ans, il reprend les rênes du restaurant. Derrière les fourneaux, il travaille aux côtés de sa mère tandis que sa sœur accueille les clients en salle. Une organisation familiale qui reflète parfaitement l’esprit du lieu : authenticité, proximité et transmission.

Depuis, Chez Vincent continue de faire vivre les recettes qui ont bâti sa renommée. Parmi elles, une spécialité devenue emblématique : le célèbre bœuf en croûte. Véritable signature de la maison depuis plus de trente ans, ce plat généreux est aujourd’hui proposé dans une version gourmande associant crème de truffe et foie gras poêlé. Sans oublier les pâtes aux crabes de roche, recette qu’il tient de son grand-père. Deux recettes qui attirent aussi bien les habitués que les visiteurs de passage.

Mais Chez Vincent ne se résume pas à une seule assiette. La carte évolue au fil des saisons et des arrivages, mêlant inspirations méditerranéennes, cuisine de terroir revisitée et produits soigneusement sélectionnés. Plats à la truffe, spécialités corses ou créations du chef témoignent du savoir-faire développé au fil des années.

Ce qui séduit également, c’est le cadre exceptionnel. Depuis la terrasse nichée rue Saint-Michel, les convives profitent d’un panorama unique sur le port de Bastia, les ferries qui entrent et sortent de la ville et l’immensité bleue qui s’étend à l’horizon. À midi comme au coucher du soleil, le spectacle est toujours au rendez-vous.

Malgré son succès grandissant, la volonté de la famille Rodaro, Ludo et sa femme avec l’aide de leurs filles,reste inchangée : préserver l’âme de la maison. Ici, pas de révolution, mais une continuité assumée. Celle d’une cuisine sincère, généreuse et familiale, fidèle à l’esprit insufflé par les générations précédentes. Plus qu’un restaurant, Chez Vincent est aujourd’hui une institution bastiaise où chaque assiette raconte un peu de l’histoire d’une famille et d’un quartier.





