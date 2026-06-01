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Deux départs de feu rapidement maîtrisés ce lundi en Haute-Corse


La rédaction le Lundi 15 Juin 2026 à 19:08

Deux incendies de végétation se sont déclarés ce lundi en Haute-Corse, nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers sur les communes de Corbara et de Linguizzetta.
Le premier départ de feu est survenu sur la commune de Corbara. Deux camions-citernes feux de forêt moyens (CCFM), venus des centres de secours de L'Île-Rousse et Calvi, ont été engagés. Grâce à la rapidité de leur intervention, le sinistre a été rapidement maîtrisé, limitant sa propagation.
Le second incendie s'est déclaré sur la commune de Linguizzetta. Deux CCFM des centres d'Aléria et de Ghisonaccia, ainsi qu'un véhicule de commandement, ont été mobilisés. Le feu a parcouru environ un hectare de végétation avant d'être fixé par les secours.







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