Un pompier porto-vecchiais alerte sur une situation de « sous-effectif » dans sa caserne

Julien Castelli le Lundi 15 Juin 2026 à 15:54

« On va, non pas droit dans le mur, mais presque ». L’alerte émane de Stéphane Blouin, chef de garde au centre de secours de Porto-Vecchio, mais aussi conseiller municipal de la majorité de Jean-Christophe Angelini. C’est dans ce cadre-là qu’il a pris la parole, vendredi 5 juin en fin de conseil municipal, pour dénoncer publiquement « un manque d’effectifs » au sein de la caserne porto-vecchiaise. Mis en cause, le Service d’incendie et de secours (SIS 2A) se dit « surpris », par la voix de sa présidente Véronique Arrighi.