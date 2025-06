Véronique Arrighi : « Notre politique de renfort des centres de secours ruraux est exemplaire et unique au niveau national »

- Pourquoi avez-vous décider de renforcer la présence du SIS dans les territoires ruraux ?

- Dès 2021, dont les différents arbitrages, mais également dans les différentes volontés politiques qui ont pu être énoncées au sein du Conseil d’administration du SIS 2A, nous avons porté ce souhait d’équité au sein des territoires ruraux. Il nous fallait surtout récupérer le retard opérationnel que l’on avait sur le département de Corse-du-Sud. Donc, le renfort des territoires ruraux répond simplement à une équité dans l’accès au secours, dans la défense des biens, des populations et de l’environnement et assure une présence et une disponibilité accrues. Il s’inscrit dans une stratégie en trois étapes, visant à consolider la réponse opérationnelle face aux défis démographiques, climatiques et d’aménagement du territoire. Il s’inscrit aussi dans une démarche globale d'aménagement du territoire et de développement de l’économie locale.



- Quelles sont les trois étapes de cette stratégie que vous avez mise en œuvre ?

- Tout d’abord, il a fallu consolider la trajectoire budgétaire de l’établissement. C’est passé par des contre-mesures en interne, également par une réflexion budgétaire en donnant vraiment la priorité à l’opérationnel. Ça a été la première étape. Ensuite, avec le soutien de la Collectivité de Corse, nous avons établi une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens, également un plan pluriannuel d’investissement (PPI) qui nous a permis de nous projeter et d’apporter de nombreuses améliorations au quotidien. Depuis 2022, nous avons investi plus de 900 000 € par an pour la réhabilitation des casernes, 3 millions € pour le renouvellement du matériel roulant, et augmenté de 26% le budget de la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Depuis 2024, les centres de secours d’Evisa, de Pastricciola, de Bastelica, d’Ocana et de Zonza ont été activés en permanence pour garantir une réponse constante aux risques de feux de forêts et de feux urbains.



- Qu’est-ce qui a motivé le choix des sites ?

- Pour mener à bien ce projet de renfort opérationnel dans les territoires ruraux, nous avons créé un groupe-projet composé de différents opérationnels qui se sont basés sur des réalités opérationnelles, c’est-à-dire qu’ils ont tenu compte tout d’abord, du nombre de sorties, du temps d’intervention des secours, de la distance à parcourir, de la démographie et des dérèglements climatiques, mais aussi des nouveaux risques par bassin de vie. C’est à partir de ce groupe de travail que nous avons déterminé, lors du Conseil d’administration du 13 juin, les choix de professionnalisation des effectifs de sept centres de secours ruraux et périurbains. A savoir, les centres de Casaglione, Vico, Petretu-Bicchisanu, Levie, Bunifaziu, Santa Lucia di Portivecchju et Pianottoli-Caladarellu. Nous allons passer de trois à cinq centres professionnels dans le groupement Nord et de deux à sept dans le groupement Sud.



- Vous dites que pour le choix des sites, vous avez pris en compte le temps d'intervention des secours. C'est-à-dire ?

- C’est un élément essentiel dans l’équité au secours. Par exemple, à Vico, la durée d’intervention est de 2h30. Ce qui veut dire que tout le territoire autour de la caserne de Vico, avec les communes en premier appel, reste complètement démuni de tout secours pendant 2h30. On a pris cet élément en compte. Les distances ont été un indicateur pour affiner et surtout affirmer notre décision de professionnalisation. Quand le secours est déclenché, il doit arriver dans les 20 minutes jusqu’au domicile. C’est le délai réglementaire. Après on sait tous que, suivant les territoires et surtout dans les territoires ruraux, le délai varie beaucoup. La réduction du temps d’intervention est l’aboutissement de ce beau projet qui est vraiment un projet collectif basé sur du vécu. C’est pour cela que je parle d’équité dans l’accès au secours, surtout dans les territoires ruraux.