Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Michel Ferracci ?

C’est vous, lecteurs de CNI, qui allez désigner la personnalité corse de l'année parmi les 12 noms que les journalistes de CNI ont sélectionné à partir des événements qui ont marqué l’actualité insulaire en 2025.



Dans un premier temps, vous découvrirez jour après jour une nouvelle personnalité qui d’une manière ou d’une autre, s’est illustrée au cours des 12 mois écoulés.



Quand toutes les identités des personnes retenues par la rédaction de CNI auront été dévoilées, il vous appartiendra de désigner celle vers laquelle va votre préférence.



À partir du 25 et jusqu'au 31 décembre, vous pourrez ainsi choisir qui est pour vous la personnalité corse de l’année 2025 en votant directement sur notre site.



Le résultat sera proclamé au tout début de l’année 2026.