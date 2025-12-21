Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Michel Ferracci ?

Il est l’un des acteurs corses les plus en vogue. Au fil de ses nombreux rôles au cinéma et au théâtre, Michel Ferracci a su imposer sa présence singulière sur la scène nationale, tout en restant profondément attaché à ses racines corses.
Si 2025 a été une année éprouvante pour l’acteur, avec le décès de son épouse, l’inoubliable Émilie Dequenne, en mars dernier, l’acteur a aussi donné une nouvelle dimension à son engagement artistique en contribuant de manière décisive au succès Portivechju Film Festival, devenu en seulement deux ans un rendez-vous culturel majeur du Sud de l’île.
Président du comité d’organisation du festival, aux côtés de l’association Cinéma Paradisu il a contribué à faire de la deuxième édition, qui s’est tenue du 18 au 21 septembre dernier à Porto-Vecchio, une véritable vitrine culturelle. Quatre jours de projections, de rencontres professionnelles et de masterclass ont rassemblé grands noms du cinéma, réalisateurs, comédiens et un public curieux de découvertes, renforçant ainsi l’ancrage du festival dans le paysage culturel français. Michel Ferracci a en effet mis son réseau et sa passion au service de la Corse, convaincu que le 7e art peut être un moteur pour la filière audiovisuelle insulaire et un lieu de rencontres entre professionnels et amateurs. Il a ainsi contribué à attirer des invités de renom, à enrichir la programmation du festival et à encourager les échanges entre les créateurs et le public.
Acteur engagé et promoteur infatigable du cinéma en Corse, Michel Ferracci a, en 2025, contribué à faire de Porto-Vecchio un lieu de création, d’échange et de célébration du cinéma.
Pour designer la personnalité de l'année nous avons besoin de vous...
C’est vous, lecteurs de CNI, qui allez désigner la personnalité corse de l'année parmi les 12 noms que les journalistes de CNI ont sélectionné à partir des événements qui ont marqué l’actualité insulaire en 2025.
Dans un premier temps, vous découvrirez jour après jour une nouvelle personnalité qui d’une manière ou d’une autre, s’est illustrée au cours des 12 mois écoulés.
Quand toutes les identités des personnes retenues par la rédaction de CNI auront été dévoilées, il vous appartiendra de désigner celle vers laquelle va votre préférence.
À partir du 25 et jusqu'au 31 décembre, vous pourrez ainsi choisir qui est pour vous la personnalité corse de l’année 2025 en votant directement sur notre site.
Le résultat sera proclamé au tout début de l’année 2026.
