Corse : vigilance jaune pour "pluie-inondations" et "vent" jusqu’à vendredi matin puis "vagues submersion"

En soirée de ce jeudi, des averses orageuses se renforcent sur les deux départements. Les intensités restent globalement modérées, de l’ordre de 5 à 10 mm par heure sur le littoral et les zones proches de l’intérieur, pouvant atteindre 20 mm par heure sur le relief. Sur l’ensemble de l’épisode, les cumuls attendus sont estimés entre 10 et 20 mm, localement 30 mm sur les secteurs littoraux et l’intérieur proche, et entre 30 et 50 mm sur la chaîne centrale, avec des pointes possibles autour de 80 mm. Malgré ces quantités jugées modérées, des ruissellements sont possibles en raison de sols déjà saturés. La perturbation doit progressivement s’évacuer au cours de la seconde partie de la nuit de jeudi à vendredi.



Dans le même temps, le passage d’une dépression provoque un renforcement du vent à partir de la seconde partie de nuit jusqu’en matinée. Orienté ouest à sud-ouest, il pourra temporairement basculer au nord-ouest sur certains secteurs comme la Balagne, le Nebbio ou le Cap Corse.et les plaines orientales de la Corse-du-Sud. La quasi-totalité de la Haute-Corse et l’ensemble de la chaîne centrale sont concernés, avec des rafales fréquentes entre 80 et 120 km/h, localement jusqu’à 140 km/h. Le vent d’ouest devrait ensuite se maintenir dans la journée, notamment sur la Balagne, le Cap Corse et les zones montagneuses.



En se renforçant le vent génère une longue houle de sud-ouest ainsi qu'une surélévation de l'eau ce qui induit un risque de submersion par franchissements de paquets de mer...

Un passage en vigilance orange n'est pas à exclure.