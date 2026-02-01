Réginald Ray (SC Bastia) avant Reims : « j’ai un groupe qui ne lâche pas et qui ne triche pas »

(Photo Gérard Baldocchi)





La mission maintien se poursuit pour le Sporting Club de Bastia. Direction le Stade de Reims ce vendredi pour tenter un bon coup face au second de Ligue 2. Si, sur le papier, le rouleau compresseur du championnat est au-dessus des Bastiais, entraîneurs et joueurs espèrent réitérer la même prestation qu’à Saint-Étienne (2-2) en décembre dernier : « On sait qu’on ne va pas avoir beaucoup le ballon, il faut qu’on soit tranchants comme contre Saint-Étienne. Chaque fois que l’on est sortis, on leur a fait mal. Ce sera le même genre de match » a expliqué Christophe Vincent en conférence de presse.



Le capitaine bastiais ne veut pas rester sur la frustration des deux dernières rencontres à Furiani mais souhaite : « repartir de l’avant pour faire un résultat à Reims ».



Pour son entraîneur, Réginald Ray : « Reims est une équipe bâtie pour remonter, avec de la force, de la vitesse et assez complète dans toutes les lignes ».Pour le coach bastiais le Sporting devra : « bien utiliser le ballon pour la mettre en difficulté, bien défendre collectivement et utiliser un domaine dans lequel il est performant, celui des attaques rapides. C’est un gros défi, on est capables d’y répondre ».





Les treize journées restantes seront toutes cruciales pour le maintien. Toujours lanterne rouge avec 15 points, les Bastiais pourraient prétendre au salut en passant la barre des 30 points : « On sait tous que le mercato est terminé, on se concentre sur l’objectif maintien » ajoutera Christophe Vincent.



Justement, le mercato bastiais. Deux arrivées : Joachim Eickmayer, en provenance du Red Star à la mi-janvier, et Medhi Merghem. Si, pour le premier, les supporters bastiais ont déjà pu le voir à l’œuvre sur la pelouse, le second, arrivé de la JS Kabylie, est toujours en attente d’un Certificat international de transfert pour clôturer le dossier. Âgé de 28 ans, Medhi Merghem : « correspond à tous les critères, joueur de Ligue 2 assez complet » a indiqué Réginald Ray.



Pourtant, le mercato bastiais a été compliqué, et les arrivées attendues, notamment un numéro neuf, n’ont pas été possibles pour de nombreuses raisons : « En toute sincérité, j’espérais mieux. J’avais parlé de cinq recrues dans l’idéal. Il y a une petite frustration par rapport à ça, elle est légitime. On a eu un mercato difficile ».



Réginald Ray évoque tout de même : « des joueurs qui avaient vraiment envie de nous rejoindre ». Un plus dans une équipe désormais en mission sauvetage. Le coach bastiais le répète, désormais il a, et jusqu’à la fin de la saison : « un groupe qui ne lâche pas, qui ne triche pas et qui a pleinement conscience de la situation ».

