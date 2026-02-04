Bastia - Le Salon des Affaires, un coup de pouce essentiel pour les commerces de proximité

(Photos Gérard Baldocchi)





Il y avait foule ce mercredi matin sur la place Saint-Nicolas de Bastia, à l’occasion de l’ouverture de la 7e édition du Salon des Affaires. Dès les premières minutes, plusieurs dizaines de clients se sont pressés autour des stands pour profiter des promotions et découvrir les articles proposés par près de 80 commerçants venus de toute la Corse.





Pour la Fédération des unions de commerçants et artisans du Grand Bastia, organisatrice de l’événement, le salon n’est pas seulement un rendez-vous commercial, mais un véritable soutien pour le commerce de proximité. « Ça permet d'écouler le stock de fin d'année tout en récompensant la clientèle qui vient toute l’année chez eux en leur proposant des prix réduits. C’est essentiel pour les commerçants parce que ça leur permet d'avoir un chiffre d'affaires de février un peu plus haut que s’ils n’étaient pas là », explique Daniel Benedittini, président de la Fédération des unions de commerçants et artisans du Grand Bastia.





Au fil des éditions, le salon a permis à certains commerçants d’augmenter significativement leur chiffre d’affaires de février, en écoulant des articles d’hiver parfois invendus depuis plusieurs saisons. « Certains ont vu leur chiffre d’affaires être multiplié par quatre ou cinq, sur des stocks qui leur restent sur les bras sinon. On sait que si on ne vend pas, à cette période-là, les vêtements d'hiver, on les retrouve l’année d'après, mais comme il y a une nouvelle collection, c'est encore plus dur à vendre. C'est vraiment un événement essentiel, et c’est pour ça qu'on se bat pour qu'il soit maintenu », précise Daniel Benedittini.





Un événement d’autant plus important que les soldes « fonctionnent de moins en moins » avec les ventes privées mises en place toute l’année et l’augmentation du e-commerce. « Ici ça permet de se démarquer. On est plus dans une logique de braderie où il va y avoir des jeux au sein du salon, avec des heures où tout doit disparaître, et ça fonctionne très bien. Il y a des gens qui reviennent pour ne pas louper ces actions commerciales, et d’autres qui sont prêts à payer à la première démarque de la braderie », souligne le président de la Fédération.





Un fonctionnement qui ravit les clients, venus nombreux ce mercredi matin pour l’ouverture du salon. Parmi eux, José, venu chercher un cadeau pour sa femme. « Elle avait repéré une veste dans un magasin, et j’ai vu qu’ils étaient présents ici alors je suis venu pour voir s’ils avaient la veste en question. Mais sinon, je viens chaque année, ça fait une attraction supplémentaire pour la ville. » Du côté des commerçants, l’intérêt est tout aussi clair : écouler les stocks tout en fidélisant la clientèle. « C’est un coup de boost entre deux saisons, et ça nous permet de dégrossir le stock », indiquent Laura et Lucie du magasin My Baby à Venzolasca.



Même avis pour Marco du magasin Shooz’Lab à Bastia : « On était là l’année dernière, et on a décidé de revenir parce que ça a été un succès. Ça permet d'attirer du monde autour de la boutique, autour de nos paires de chaussures, mais aussi de liquider nos fins de série avant de passer sur les nouveautés de l'année. » Michael, vendeur au sein du magasin Bracconi à Furiani, explique être présent au salon « pour venir à la rencontre de notre clientèle de centre-ville qu'on ne voit pas beaucoup à Furiani ». « Ça permet aussi d’écouler quelques stocks. Là, on est encore sur la fin 2025, mais les nouvelles collections arrivent, et les salons permettent de pouvoir faire un peu de vide dans les magasins. »



La Fédération des unions de commerçants et artisans du Grand Bastia entend désormais continuer à soutenir le commerce de proximité et encourager ce type de rendez-vous réguliers pour dynamiser le centre-ville. « Je pense qu’on va devoir renouveler des événements comme celui-ci si on veut garder nos 800 commerces à Bastia et nos 1 600 sur le Grand Bastia », conclut Daniel Benedittini.

