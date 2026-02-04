CorseNetInfos
Bastia -Tradition respectée à Notre-de-Lourdes avec la bénédiction des gorges.


Philippe Jammes le Mercredi 4 Février 2026 à 11:49

Au 2è jour de la neuvaine préparatoire à la fête de Notre-de-Lourdes à Bastia, le Père Georges Nicoli, curé de la paroisse, doyen de Bastia, a sacrifié à une tradition ancestrale ce mardi soir : La bénédiction des gorges.



Tradition respectée à ND de Lourdes ce mardi 3 février : La bénédiction des gorges.
Tradition respectée à ND de Lourdes ce mardi 3 février : La bénédiction des gorges.

« Par l’intercession de saint Blaise, évêque et martyr, que Dieu vous délivre de toute maladie de la gorge et de toute autre maladie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ».
Un à un, le prêtre a béni chaque fidèle soit environ 300 personnes, répétant autant de fois la formule.
La bénédiction des gorges est un sacramental de l'Église catholique romaine célébré le 3 février, jour de la fête de Saint Blaise de Sébaste lors de laquelle on invoque son intercession pour la protection contre les maux de gorge et autres maux. Blaise était médecin et évêque de Sébaste en Arménie. C’est parce qu’il a sauvé un enfant de l’étouffement qu’on le prie pour guérir des maux de Gorge. Il a été martyrisé en l’an 316, le 3 février, date qui est donc retenue pour célébrer sa mémoire. Le rituel de cette bénédiction consiste à prendre deux cierges bénis la veille, jour de la Chandeleur, à les croiser et à les appliquer sous le menton contre la gorge du fidèle.
 




