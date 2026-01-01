Ciné-Parents du CPIE A Rinascita du REAAP Centru di Corsica : "Mon inséparable"

Le CPIE A Rinascita et le REAAP Centru di Corsica ont le plaisir de vous proposer de venir assister dimanche prochain 1er février à 14h30, au cinéma l'Alba de Corte, à la projection du film "Mon inséparable
" de Anne-Sophie BAILLY avec Laure CALAMY et Charles PECCIA GALLETTO.
Soutenu par la CAF de Haute-Corse, la MSA et la Collectivité de Corse, les Ciné-Parents c’est une séance gratuite qui vous est proposé chaque mois, à voir avec ou sans les enfants, suivi d'un temps d'échange sur la parentalité avec des professionnels locaux. Synopsis du film
Mona vit avec son fils trentenaire, Joël, qui est "en retard". Il travaille dans un établissement spécialisé, un ESAT, et aime passionnément sa collègue Océane, elle aussi en situation de handicap. Alors que Mona ignore tout de cette relation, elle apprend qu’Océane est enceinte. La relation fusionnelle entre mère et fils vacille.
Après la projection, l'assistance pourra échanger sur des thématiques tel que le lien mère fils, le handicap, et la quête d’autonomie affective et sociale, quand un fils adulte en situation de handicap aspire à construire sa vie amoureuse et familiale.
Gratuit et ouvert à tous
Pour plus d'information : 04 95 54 09 86 ou contact@cpie-centre.fr