CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Ghjuvan-Petru Pieri 04/03/2026 Municipales. Esteban Saldana : « Nous voulons ouvrir une nouvelle page pour Prunelli-di-Fiumorbu » 03/03/2026 Corsica Ferries lance ses escapades 2026 : cap sur les Cinque Terre, Minorque et Ajaccio 03/03/2026 Insularité et santé - Pourquoi la coordination peine-t-elle à transformer les parcours ? 03/03/2026

Corsica Ferries lance ses escapades 2026 : cap sur les Cinque Terre, Minorque et Ajaccio


Océane Baldocchi le Mardi 3 Mars 2026 à 17:06

La compagnie maritime Corsica Ferries enrichit son offre avec des escapades clé en main au départ de Bastia et Toulon. Transport, hébergement à bord et liberté sur place : une formule séduisante pour une parenthèse de quelques jours à prix doux.



Corsica Ferries lance ses escapades 2026 : cap sur les Cinque Terre, Minorque et Ajaccio
Une escapade aux Cinque Terre au départ de Bastia  
Parmi les destinations phares proposées en 2026, l’incontournable Cinque Terre fait son grand retour.
 Départ de Bastia du 03 au 05 avril 2026
À partir de 159€ TTC par personne (aller-retour)
 Programme :
 Vendredi 03 avril : embarquement à Bastia à 19h, départ à 20h vers La Spezia
Samedi 4 avril : arrivée à 7h, journée libre pour découvrir les villages colorés classés à l’UNESCO, nuit à bord
Dimanche 5 avril : journée libre, départ de La Spezia à 21h
Lundi 6 avril : arrivée à Bastia à 8h30 Une formule idéale pour découvrir Vernazza, Monterosso ou Riomaggiore sans contrainte logistique.
 
 
Minorque dès 89€ au départ de Toulon
 Autre destination soleil : Minorque.
 Départs de Toulon d’avril à juillet 2026
 À partir de 89€ TTC aller-retour par personne
Une occasion parfaite de s’évader vers les eaux turquoise des Baléares à petit prix.
 
Ajaccio dès 109€ : la Corse autrement
Corsica Ferries propose également une escapade à Ajaccio :
Du 13 au 16 mars 2026 au départ de Toulon
À partir de 109€ TTC par personne
Un court séjour pour découvrir la cité impériale, son port, son patrimoine et sa douceur de vivre.
Une formule tout compris, simple et accessible
 
Ces escapades incluent :
Le transport maritime aller-retour
L’hébergement en cabine à bord
La liberté totale sur place
Une solution pratique pour un week-end dépaysant sans organisation complexe.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos