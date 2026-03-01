Corsica Ferries lance ses escapades 2026 : cap sur les Cinque Terre, Minorque et Ajaccio

Une escapade aux Cinque Terre au départ de Bastia
Parmi les destinations phares proposées en 2026, l’incontournable Cinque Terre fait son grand retour.
Départ de Bastia du 03 au 05 avril 2026
À partir de 159€ TTC par personne (aller-retour)
Programme :
Vendredi 03 avril : embarquement à Bastia à 19h, départ à 20h vers La Spezia
Samedi 4 avril : arrivée à 7h, journée libre pour découvrir les villages colorés classés à l’UNESCO, nuit à bord
Dimanche 5 avril : journée libre, départ de La Spezia à 21h
Lundi 6 avril : arrivée à Bastia à 8h30 Une formule idéale pour découvrir Vernazza, Monterosso ou Riomaggiore sans contrainte logistique.
Minorque dès 89€ au départ de Toulon
Autre destination soleil : Minorque.
Départs de Toulon d’avril à juillet 2026
À partir de 89€ TTC aller-retour par personne
Une occasion parfaite de s’évader vers les eaux turquoise des Baléares à petit prix.
Ajaccio dès 109€ : la Corse autrement
Corsica Ferries propose également une escapade à Ajaccio :
Du 13 au 16 mars 2026 au départ de Toulon
À partir de 109€ TTC par personne
Un court séjour pour découvrir la cité impériale, son port, son patrimoine et sa douceur de vivre.
Une formule tout compris, simple et accessible
Ces escapades incluent :
Le transport maritime aller-retour
L’hébergement en cabine à bord
La liberté totale sur place
Une solution pratique pour un week-end dépaysant sans organisation complexe.
