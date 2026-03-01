CorseNetInfos
Grand Site de France Conca D’Oru : un concours photos pour valoriser le patrimoine naturel du territoire


La rédactio le Mardi 3 Mars 2026 à 16:15

Le Grand Site de France Conca d’Oru – Vignoble de Patrimonio – Golfe de Saint-Florent, en partenariat avec le CPIE A Rinascita, organise un concours photographique ouvert au public autour du patrimoine naturel du territoire.



Ce concours, lancé le 15 janvier, se déroulera jusqu’au 15 mai 2026. Il invite amateurs et passionnés de photographie à mettre en valeur la faune et la flore présentes sur le Grand Site. Les clichés devront être réalisés exclusivement sur les communes de Barbaggio, Patrimonio, Saint-Florent, Oletta, Poggio-d’Oletta et Farinole.
Chaque participant pourra proposer deux photographies maximum. Pour être validée, chaque image devra être accompagnée du nom et prénom du candidat, d’un titre ainsi que du lieu de prise de vue.
Les photographies sont à transmettre par courrier électronique à l’adresse suivante :  vfoubert@cpie-centrecorse.fr
À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent valoriser la richesse écologique et paysagère du Grand Site, tout en sensibilisant le public à la préservation de son environnement naturel.

Modalités de participation





