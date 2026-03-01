Grand Site de France Conca D’Oru : un concours photos pour valoriser le patrimoine naturel du territoire

Ce concours, lancé le 15 janvier, se déroulera jusqu’au 15 mai 2026. Il invite amateurs et passionnés de photographie à mettre en valeur la faune et la flore présentes sur le Grand Site. Les clichés devront être réalisés exclusivement sur les communes de Barbaggio, Patrimonio, Saint-Florent, Oletta, Poggio-d’Oletta et Farinole.
Chaque participant pourra proposer deux photographies maximum. Pour être validée, chaque image devra être accompagnée du nom et prénom du candidat, d’un titre ainsi que du lieu de prise de vue.
Les photographies sont à transmettre par courrier électronique à l’adresse suivante : vfoubert@cpie-centrecorse.fr
À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent valoriser la richesse écologique et paysagère du Grand Site, tout en sensibilisant le public à la préservation de son environnement naturel.
Chaque participant pourra proposer deux photographies maximum. Pour être validée, chaque image devra être accompagnée du nom et prénom du candidat, d’un titre ainsi que du lieu de prise de vue.
Les photographies sont à transmettre par courrier électronique à l’adresse suivante : vfoubert@cpie-centrecorse.fr
À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent valoriser la richesse écologique et paysagère du Grand Site, tout en sensibilisant le public à la préservation de son environnement naturel.
Modalités de participation
2 photos maximum par candidat
Chaque photo devra être accompagnée du nom, prénom, d’un titre et de son lieu.
Les photos devront être envoyées à l’adresse suivante :
vfoubert@cpie-centrecorse.fr
De nombreux lots sont à gagner.
Chaque photo devra être accompagnée du nom, prénom, d’un titre et de son lieu.
Les photos devront être envoyées à l’adresse suivante :
vfoubert@cpie-centrecorse.fr
De nombreux lots sont à gagner.
-
Cambriolages : la Corse en tête des régions les plus sûres de France
-
Corsica Ferries lance ses escapades 2026 : cap sur les Cinque Terre, Minorque et Ajaccio
-
Insularité et santé - Pourquoi la coordination peine-t-elle à transformer les parcours ?
-
La Corse présente à la 2e édition du Japan Waguri Council
-
« Qui t'es Kyïv? » : Cora Laba entame sa tournée corse ce mardi à Bastia