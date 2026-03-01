CorseNetInfos
Portivechju - Présentation et dédicace pour Marcu Biancarelli et Joseph Antonetti  01/03/2026

La littérature va s'inviter ce mardi 3 mars, à partir de 18 heures, à la Taverne du Lutin Pinté à la sortie Sud de Portivechju dans le cadre de la double présentation des livres de Marcu Biancarelli "Prighjuneri è altri nuvelli" et de Joseph Antonetti "Salvaticume" tous deux parus chez Òmara. L'occasion pour les passionnés de littérature de découvrir ces deux ouvrages, puis d'échanger avec les auteurs avant une séance de dédicaces qui mettra un terme à cette soirée dédiée à la littérature à La Taverne du Lutin Pinté.

