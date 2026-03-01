CorseNetInfos
Ajaccio : Femmes Solidaires organise des groupes de parole pour les femmes victimes de violences conjugales


La rédaction le Dimanche 1 Mars 2026 à 14:47

À Ajaccio, l’association Femmes Solidaires met en place des groupes de parole destinés aux femmes victimes de violences conjugales, qu’elles soient psychologiques, physiques, sexuelles ou économiques. Animées par une psychologue spécialisée, ces rencontres visent à rompre l’isolement, libérer la parole et accompagner les participantes vers une reconstruction possible.



(Photo d'illustration)
Afin de soutenir et d'accompagner les femmes qui sont ou ont été victimes de violences conjugales - psychologiques, physiques, sexuelles ou économiques – l’association Femmes Solidaires organise des groupes de parole à Ajaccio.
 
« Ces groupes de parole sont animés par une psychologue clinicienne, spécialisée en victimologie et traumatologie. Ils permettent de poser des mots sur les maux, de se libérer, d’avancer mais aussi de rompre l’isolement et de se rendre compte qu’une autre vie est possible. La parole des victimes sera respectée, entendue », explique l’association. 
 
« Les personnes intéressées peuvent nous contacter et prendre RDV au 0624654088 ou par mail :  femmes.solidaires.ajaccio@gmail.com  ou nous rencontrer tous les lundis de 14H00 à 17H00 lors de notre permanence accueil à la Maison des Associations, 4, rue Comte Bacciochi à Ajaccio », ajoute Femmes Solidaires.
 
Pour l’année 2026, des groupes de paroles sont d’ores et déjà prévu les jeudis 19 mars, 23 avril, 21 mai, 18 juin, 16 juillet, 17 septembre, 22 octobre, 26 novembre et 17 décembre. 
 
« Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire (gratuite) au 0624654088 ou par mail :  femmes.solidaires.ajaccio@gmail.com  . Pour rappel, un SMS de confirmation sera envoyé la veille », précise encore l’association en disant souhaiter que « ces rencontres soient un soutien supplémentaire pour les femmes victimes de violences ». 
 




