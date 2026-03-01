24 Heures de Vignetta : près de 1 500 participants pour une course solidaire

Certaines équipes ont fait de l’événement un projet collectif. Lucie Secondi, 24 ans, copilote chez Air Corsica, en fait partie. « J’y avais déjà pensé l’an dernier. Puis on s’est dit : pourquoi pas participer avec la compagnie ? On a monté trois équipes, on est 75 exactement. »

Une mobilisation qui donne une autre dimension à la course. « Il n’y a pas de bonnes occasions pour se réunir. Là, elle est caritative, donc on a foncé. On a de la chance de pouvoir le faire… alors autant le faire pour ceux qui ne peuvent pas. »

Lucie a couru plus de deux heures samedi matin, puis repris un relais d’une heure cette nuit. Certains de ses collègues se sont même remis à l’entraînement pour l’occasion.

Même dynamique au club de triathlon d’Ajaccio. Justine Marquenet, pharmacienne et pompier, participe avec enthousiasme. « Avec le club, on prône des valeurs de partage et de soutien, donc c’était une bonne opportunité. »

Trois équipes sont engagées : une masculine de 24 personnes, une féminine d’autant, et une équipe d’enfants. « Dès le plus jeune âge, on leur apprend la solidarité et l’entraide », souligne-t-elle.

Habituée à l’effort, Justine a parcouru 20 kilomètres en 1 h 45 hier après-midi, avant de recourir dans la nuit : « J’ai repris un relais pour soulager un peu les pompiers ! »