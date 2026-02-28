Handball Nationale 2 : Corte – Ile-Rousse stoppe l’hémorragie face à Bagnols (35-35)

Cosec municipal de Corte.
Corte – Ile-Rousse et Bagnols : 35-35 (mi-temps : 20-20).
Corte – Ile-Rousse
Ribeiro (7 arrêts et un but), Zairi (5 arrêts), Niang (8), Coggia, Saura (3), Aillaud (2), Mebarek (1), Berenyi (10), Galibert (3), Gimenez (1), Chamekh (4), Rafini (1), Pages (1).
Bagnols
Dupjachanec (7 arrêts et un but), Zigang, Terrond, Ayme (3), Guarneri (4), Mas (5), Tourraton (4), Centelles (1 arrêt), Rocha (2), Brisco (8), Juillet (4), Serpegini (4).
Après la déroute à Istres et la défaite concédée la semaine dernière face à Antibes, à la lutte avec Corte – Ile-Rousse pour le maintien, les Cortenais se devaient donc de réagir ce samedi au Cosec municipal en accueillant Bagnols. Une autre grosse cylindrée de ce championnat et classée 5e au général. Une rencontre qui s’annonçait donc difficile pour les hommes d’Adrien Magne qui abordaient bien la rencontre, malgré un poteau de Niang sur le premier tir de la partie. Les deux équipes faisaient jeu égal jusqu’à la 6e minute où Corte – Ile-Rousse prenait la direction du jeu pour mener de trois points : 7-4, 8-5 et 9-6, grâce à Berenyi, Mebarek, Niang et Saura. Jusqu’à la 15e minute de jeu les locaux maintenaient cet écart mais, dans leur temps faible, ils se faisaient rejoindre à 14 partout à la 21e.
Ce sont alors les visiteurs qui posaient le jeu et prenaient l’avantage tandis que Galibert voyait son pénalty détourné par Dupjachanec. Cette fois c’est Corte – Ile-Rousse qui courait après le score avec trois buts de retard (16-19) à cinq minutes de la mi-temps. Fort heureusement, un arrêt de Zairi et des buts de Niang, Chamekh et Saura permettaient aux Cortenais de rentrer aux vestiaires sur un score de parité : 20-20.
Dès l’entame de la deuxième période, on assistait à une course poursuite entre les deux formations qui prenaient l’avantage à tour de rôle. Les minutes s’égrenaient et Corte – Ile-Rousse tenait tête de fort belle manière à des visiteurs combattifs et de surcroît en grande réussite à l’image de ce tir de Niang heurtant le poteau gauche de Dupjachanec avant de frapper la transversale et être récupérée par le gardien ! Et sur l’égalisation d’Aillaud (44e) à 27-257, Ribeiro intervenait devant Brisco relançait dans le bon timing pour Berenyi qui donnait un peu d’air à ses couleurs et trois points d’avance : 31-28.
Mais une fois encore, les visiteurs revenaient dans la partie, égalisaient et prenaient l’avantage à la 53e minute : 31-32. Les locaux collaient au score et l’issue de la partie restait des plus indécise. Le public montait d’un cran ses encouragements, mais à trois minutes du terme les visiteurs menaient 35-33. Il fallait un pénalty et un coup de génie de Beneryi sur le gong pour permettre à Corte – Ile-Rousse d’obtenir les deux points du match nul : 35-35.
La prochaine rencontre aura lieu le 14 mars. Corte – Ile-Rousse se rendra à Villeneuve-Loubet à 16 heures.
