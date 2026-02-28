Handball Nationale 2 : Corte – Ile-Rousse stoppe l’hémorragie face à Bagnols (35-35)

Cosec municipal de Corte.

Corte – Ile-Rousse et Bagnols : 35-35 (mi-temps : 20-20).





Corte – Ile-Rousse

Ribeiro (7 arrêts et un but), Zairi (5 arrêts), Niang (8), Coggia, Saura (3), Aillaud (2), Mebarek (1), Berenyi (10), Galibert (3), Gimenez (1), Chamekh (4), Rafini (1), Pages (1).





Bagnols

Dupjachanec (7 arrêts et un but), Zigang, Terrond, Ayme (3), Guarneri (4), Mas (5), Tourraton (4), Centelles (1 arrêt), Rocha (2), Brisco (8), Juillet (4), Serpegini (4).





Après la déroute à Istres et la défaite concédée la semaine dernière face à Antibes, à la lutte avec Corte – Ile-Rousse pour le maintien, les Cortenais se devaient donc de réagir ce samedi au Cosec municipal en accueillant Bagnols. Une autre grosse cylindrée de ce championnat et classée 5e au général. Une rencontre qui s’annonçait donc difficile pour les hommes d’Adrien Magne qui abordaient bien la rencontre, malgré un poteau de Niang sur le premier tir de la partie. Les deux équipes faisaient jeu égal jusqu’à la 6e minute où Corte – Ile-Rousse prenait la direction du jeu pour mener de trois points : 7-4, 8-5 et 9-6, grâce à Berenyi, Mebarek, Niang et Saura. Jusqu’à la 15e minute de jeu les locaux maintenaient cet écart mais, dans leur temps faible, ils se faisaient rejoindre à 14 partout à la 21e.

Ce sont alors les visiteurs qui posaient le jeu et prenaient l’avantage tandis que Galibert voyait son pénalty détourné par Dupjachanec. Cette fois c’est Corte – Ile-Rousse qui courait après le score avec trois buts de retard (16-19) à cinq minutes de la mi-temps. Fort heureusement, un arrêt de Zairi et des buts de Niang, Chamekh et Saura permettaient aux Cortenais de rentrer aux vestiaires sur un score de parité : 20-20.