Municipales à Corte - Petr’Antò Tomasi a présenté sa liste, « A Forza di l’Avene »

Les candidats dénoncent notamment l’absence de Corte dans « les grands débats concernant l’avenir de la Corse ». Selon Petr’Antò Tomasi, la ville ne « s’est jamais affirmée comme chef de file d’un projet de territoire pour l’intérieur de l’île, ni imposée comme le cœur naturel d’une politique sportive ou culturelle à l’échelle de la Corse ». Il estime également que la position centrale de Corte n’a jamais été envisagée comme un levier économique et souligne que la commune reste écartée des discussions liées à la création d’un CHU.

Face à ces constats, « A Forza di l’Avvene » entend porter une offre « profondément différente, tant dans ses objectifs que dans la manière d’exercer le mandat d’élu ». Si la gestion actuelle repose, selon lui, sur « une logique de simple équilibre budgétaire », Petr’Antò Tomasi regrette « l’absence totale de vision à long terme ».

La tête de liste a ensuite détaillé plusieurs axes de travail pour l’avenir de Corte : faciliter l’accès au logement pour les Cortenais, développer une politique dédiée à la jeunesse, structurer une politique éducative municipale de la maternelle à l’université, renforcer le lien social et impulser un nouveau dynamisme économique. Il évoque également une approche plus ambitieuse concernant les sites stratégiques, notamment la vallée de la Restonica, estimant que « l’absence de perspectives réelles pour son avenir illustre les carences de la gestion municipale ».

Enfin, le leader de « A Forza di l’Avvene » assure vouloir associer pleinement les Cortenaises et les Cortenais à la vie publique, « jusque dans la prise des décisions qui les concernent », en valorisant les initiatives associatives, sociales, culturelles, sportives et économiques.





A Forza di l’Avvene

1. Petru Antone Tomasi, 38 ans, maître de conférences en droit public, Università di Corsica.

2. Marylène Menozzi, 65 ans, enseignante en retraite.

3. Marc Antoine Campana, 30 ans, chef d’entreprise, directeur du CPIE – A Rinascità.

4. Antea Gallet, 39 ans, responsable administrative (Fundazione di l’Università).

5. Antoine Guelfucci, 55 ans, agriculteur diversifié et viticulteur.

6. Catali Acquaviva, 67 ans, commerçante, présidente d’association.

7. François Albertini, 41 ans, restaurateur.

8. Maria Stella Cesari, 30 ans, assistante dentaire.

9. François Aragni, 44 ans, chanteur, militant culturel.

10. Paola Dini, 33 ans, commerciale dans le secteur privé.

11. Jacques Moretti, 35 ans, infirmier diplômé d’Etat.

12. Chjara Stella Graziani, 47 ans, professeur d’EPS, chef d’établissement.

13. Jean-François Poli, 30 ans, garde naturaliste de la réserve du Ritondu.

14. Nathalie Leonelli, 48 ans, conseillère en rénovation énergétique.

15. Guy Peraut, commerçant.

16. Catarina Guimaraes, 30 ans maître d’œuvre, économiste de la construction.

17. Patrick Dagouassat, 66 ans, technicien de spectacle.

18. Rosine Antolini, 50 ans enseignante, directrice d’école.

19. Ghjuliu Antone Susini, 21 ans, étudiant, vice-président de l’Assembléa di a Ghjuventù.

20. Vanina Casanova, 46 ans, gestionnaire prestation Assurance Maladie.

21. Pierre-Joseph Paganelli, 28 ans, chef de projet, doctorant en géographie (Università di Corsica).

22. Maria Valentini, 60 ans, guide-conférencière.

23. Joseph Feracci, 69 ans, restaurateur en retraite.

24. Marie-Françoise Grisoni, 46 ans, agent administrative (CROUS di Corsica).

25. Toussaint Casanova, 75 ans, exploitant agricole.

26. Sylvie Gutierrez, 49 ans, responsable administrative (Università di Corsica).

27. Ange Mezzadri, 70 ans, médecin, éditeur et écrivain.

28. Sophie Berfini, 40 ans, accompagnante d’élèves en situation de handicap.

29. François Rocchi, 49 ans, responsable de service (Università di Corsica).

