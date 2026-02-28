CorseNetInfos
A màghjina - San Ghjuvà sottu à u celu di focu


le Samedi 28 Février 2026 à 07:30

Dans la lumière déclinante, San Ghjuvà veille sur Bastia tandis que le ciel s’embrase de teintes roses et pourpres. Entre mer immobile et nuages suspendus, la ville semble retenir son souffle. Les deux clochers se dressent comme des gardiens silencieux du Vieux-Port, témoins des jours passés et des nuits à venir, lorsque la Tyrrhénienne reflète encore les derniers feux du soleil.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







