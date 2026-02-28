A màghjina - San Ghjuvà sottu à u celu di focu
Dans la lumière déclinante, San Ghjuvà veille sur Bastia tandis que le ciel s’embrase de teintes roses et pourpres. Entre mer immobile et nuages suspendus, la ville semble retenir son souffle. Les deux clochers se dressent comme des gardiens silencieux du Vieux-Port, témoins des jours passés et des nuits à venir, lorsque la Tyrrhénienne reflète encore les derniers feux du soleil.
