Bastia : « Le beau discours est-il plus fort que la vérité ? »

Réflexions autour du discours et de la rhétorique, tel sera le thème du café-philo Bastia animé par Christophe di Caro ce mardi 24 février à 18h30 à la médiathèque B. Duriani du centre culturel l’Alb’Oru (Entrée libre).



Un débat participatif et accessible à tous autour de plusieurs questions :

• Quelle place la rhétorique occupe-t-elle dans nos vies ?

• Est-il toujours possible de débattre aujourd’hui ?

• Comment se construit une opinion dans un monde saturé d’informations ?





Un temps convivial pour partager ses idées, écouter d’autres points de vue et exercer son esprit critique.

