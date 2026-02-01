CorseNetInfos
Les brèves

Bastia : « Le beau discours est-il plus fort que la vérité ? »  23/02/2026

Réflexions autour du discours et de la rhétorique, tel sera le thème du café-philo Bastia animé par Christophe di Caro ce mardi 24 février à 18h30 à la médiathèque B. Duriani du centre culturel l’Alb’Oru (Entrée libre).

Un débat participatif et accessible à tous autour de plusieurs questions :
•    Quelle place la rhétorique occupe-t-elle dans nos vies ?
•    Est-il toujours possible de débattre aujourd’hui ?
•    Comment se construit une opinion dans un monde saturé d’informations ?


Un temps convivial pour partager ses idées, écouter d’autres points de vue et exercer son esprit critique.

