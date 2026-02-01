Handball : L'ASPV bute sur La Ciotat en 16es de finale de la Coupe de France Régionale

ASPV - La Ciotat 29-32 (15-18)

ASPV : Sala 7arrêts, Tognetti 1 arrêt, Vautrin-Tomasini 7, Bracciotti 5, Jaouen 3, Fara 1, Cesari 3, Boursier 2, Geunneugues 3, Lebarbier 3, Peyrache 1, Galibert 1.

Évolution du score : 5' : 3-2, 10': 5-7, 15': 8-11, 20': 11-15, 25': 15-18, 30': 17-19, 35': 18-23, 40': 20-26, 45': 24-32, 50': 29-32.



Ce dimanche dans la salle martégale, les handballeurs porto-vecchiais, pour la quatrième année de rang, retrouvaient les 16es de finale de la Coupe de France Régionale, cette fois face à leurs homologues de La Ciotat.



L'entame de match était favorable aux joueurs de Nicolas Chapo qui menaient 3-0 après quatre minutes de jeu. La Ciotat ne tardait pas à retrouver ses esprits pour reprendre la marque à la 10' (7-5). Malgré l'emprise locale, l'ASPV n'était jamais distancée à la marque.



Ainsi au terme de la première période de 25 minutes, La Ciotat ne menait que deux trois buts 18 à 15. La reprise voyait se dérouler le même scénario et après cinq minutes de jeu dans ce second acte l'ASPV recollait même à deux unités 17-19.



Les minutes suivantes étaient bien plus compliquées dans la mesure où l'équipe de la Cité du Sel écopait de deux fois deux minutes ce qui permettait à La Ciotat d'accroitre son avance qui passait à 26-20 à la 40', puis à 32-24 à cinq minutes du terme.



Malgré une fin de rencontre entièrement à leur avantage au cours de laquelle les Porto-Vecchiais infligeaient un lourd 5-0 à La Ciotat, ils ne parvenaient pas à refaire leur retard et au coup de sifflet final quittaient, sans démériter, la Coupe de France sur le score de 32 à 29.