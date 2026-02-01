Furiani - Rep’air Shoes, le sauveur des baskets de luxe en Corse

Avec Rep’air Shoes, la réparation et la rénovation de chaussures prennent une nouvelle dimension. Nettoyage, restauration, personnalisation… ici, chaque paire mérite une seconde chance.



Une passion devenue métier



La formation ? Elle s’est construite par la passion. Depuis plusieurs années, le fondateur de Rep’air Shoes travaillait déjà sur des chaussures en parallèle de son activité principale. Face à une demande grandissante, il décide de se lancer pleinement dans le nettoyage, la rénovation et la personnalisation. « Les sneakers sont devenues l’accessoire mode du quotidien. Je dirais même qu’elles font partie de l’identité d’une personne », explique-t-il.



Alors que les prix des sneakers ne cessent de grimper – 100, 200, 300 euros et parfois bien davantage – réparer plutôt que racheter devient un choix économique mais aussi responsable. Beaucoup possèdent des paires laissées au placard, trop abîmées ou trop sales. D’autres ont une valeur sentimentale irremplaçable. C’est là que Rep’air Shoes intervient : redonner des kilomètres à une paire au lieu de la remplacer.





Bien plus que des chaussures



Si le cœur de métier reste la sneaker, l’atelier ne s’arrête pas là. Mocassins, bottes, talons, vestes en cuir, maroquinerie, casquettes, bottes de moto… tout ce qui peut être sauvé l’est, dans la limite du faisable. Une cliente est même venue de Balagne pour faire restaurer ses chaises en cuir.



Installé aujourd’hui à Furiani, chemin de Monte Carlo, dans les locaux de Corse Pressing – tout en restant indépendant – Rep’air Shoes bénéficie d’équipements professionnels de pointe, dont une « hygiène box » permettant de traiter moisissures, bactéries et odeurs.



Grâce au réseau Corse Pressing, les paires peuvent être récupérées dans différents points de l’île, permettant de toucher une clientèle sur l’ensemble du territoire corse.





Dior, Louis Vuitton, Air Max… et bottes de pompiers



Le nettoyage reste la prestation la plus courante (35 euros quelle que soit la marque). Côté rénovations, les demandes concernent souvent des modèles de Dior, Louis Vuitton ou encore des Nike Air Max, dont le fondateur est lui-même passionné.



Retouche de semelles, recoloration, collage, traitement du cuir… chaque intervention est adaptée à la matière. Un constat revient souvent : la qualité des matériaux a baissé ces quinze à vingt dernières années, alors même que les prix augmentent. Un modèle économique qui pousse à la surconsommation, selon le créateur de Rep’air Shoes.





Une clientèle éclectique





Contrairement aux idées reçues, la clientèle ne se limite pas aux jeunes amateurs de sneakers. De nombreuses personnes plus âgées confient également leurs paires ou articles en cuir.



Parmi les habitués figurent plusieurs joueurs du Sporting Club de Bastia, des pompiers de Haute-Corse qui font entretenir leurs bottes d’intervention, et même un rappeur connu ayant porté une paire personnalisée lors d’un concert.



Des clients du continent envoient aussi leurs chaussures depuis Nantes, Lyon, Strasbourg, Genève ou la Haute-Savoie.





Une référence ? L’humilité avant tout





Est-il devenu la référence insulaire ? « En toute humilité, non. J’ai encore beaucoup à apprendre. Chaque paire est un apprentissage », confie-t-il.



Avec près de 2 500 abonnés sur les réseaux sociaux, il revendique une priorité : la qualité et la transparence, plutôt que la course aux followers.



En Corse, il est aujourd’hui le seul à exercer cette activité comme profession principale et à disposer de certains outils spécifiques. Son objectif reste simple : que chaque client ressorte satisfait.





Rep’air Shoes s’impose ainsi comme une alternative locale à la surconsommation : redonner vie plutôt que remplacer, préserver plutôt que jeter. Une démarche à la fois économique, écologique et profondément humaine.







Informations pratiques



Chemin de Monte Carlo, Furiani (dans les entrepôts de Corse Pressing)

Instagram : @Rep_air_shoes

Recherche Google : “Repair Shoes Bastia” pour l’itinéraire





Délais rapides et travail sur mesure :

Nettoyage : environ 48 heures

Rénovation : en moyenne moins d’une semaine

Customisation complète : délai variable selon la complexité





Les produits utilisés sont faits maison, élaborés après de longs essais, sans composants agressifs pour les matières.