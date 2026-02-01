Municipales. À Biguglia, le maire sortant Jean-Charles Giabiconi dévoile sa liste « Biguglia Per Tutti »

C'est devant plusieurs centaines de soutiens que Jean-Charles Giabiconni a dévoilé sa liste "Biguglia per Tutti", ce dimanche, en vue des élections municipales des 15 et 22 mars. Dans la salle des fêtes de la commune, celui qui, en 2020, avait battu Sauveur Gandolfi-Scheit, maire pendant plus de quarante ans, a affiché sa détermination et son engagement auprès de ses administrés. Une démonstration de force entouré de ses soutiens, dans une campagne qui l’oppose au pharmacien Paul Alfonsi.



Maire depuis six ans, également conseiller territorial Femu a Corsica, Jean-Charles Giabiconi entend poursuivre la politique engagée et porter de nouveaux projets pour sa commune.



