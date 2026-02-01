Municipales. À Biguglia, le maire sortant Jean-Charles Giabiconi dévoile sa liste « Biguglia Per Tutti »

Municipales à Biguglia : le maire Jean-Charles Giabiconi dévoile sa liste « Biguglia Per Tutti »
C'est devant plusieurs centaines de soutiens que Jean-Charles Giabiconni a dévoilé sa liste "Biguglia per Tutti", ce dimanche, en vue des élections municipales des 15 et 22 mars. Dans la salle des fêtes de la commune, celui qui, en 2020, avait battu Sauveur Gandolfi-Scheit, maire pendant plus de quarante ans, a affiché sa détermination et son engagement auprès de ses administrés. Une démonstration de force entouré de ses soutiens, dans une campagne qui l’oppose au pharmacien Paul Alfonsi.
Maire depuis six ans, également conseiller territorial Femu a Corsica, Jean-Charles Giabiconi entend poursuivre la politique engagée et porter de nouveaux projets pour sa commune.
Les 31 noms de la liste "Biguglia Per Tutti":
GIABICONI Jean-Charles Chef d’Entreprise
BELTRAN Murielle Agent de la Poste
CAPPELLARO Jérôme Responsable Opérationnel
MASSONI Maryline Cadre de la fonction publique territoriale
RAO Frédéric Animateur scolaire CAUE de la Corse
GAROBY Maria Cadre de santé
LEONELLI François Enseignant
MONTI Rose-Marie Retraitée, agent de maîtrise Air France
GIGON Patrick Assistant de direction
RUSPINI Claudia Cadre à l’Assurance Maladie
POLI Paul Animateur Espaces naturels Collectivité de Corse
MATTEI Corinne Commerçante
RACHID Mustapha Agent de maîtrise EDF
PINDUCCI Marjorie Adjoint administratif CAB
EIDEL-GIUDICELLI Patrick Agent de maîtrise Air Corsica
BARRATIER Anne-Christine Avocate au barreau de Bastia
ZANETTI Laurent Conducteur de travaux Office public de l’Habitat de la Corse
MACRI Thérèse Retraitée ATSEM
LACHAUD Sébastien Agent de maîtrise, sapeur-pompier volontaire
GIORDANO Pascale Secrétaire générale Fédération française du BTP de Haute-Corse
FERRANDINI Pierre Cadre de la fonction publique territoriale
OLIVESI Laetitia Cadre de direction comptable en milieu associatif
CARTA Raphaël Retraité
BARROSO Jessica Commis-greffier au tribunal de commerce
DAMIANO Alain Chargé de développement
BENIGNI Patricia Responsable de la fourrière animale de la CAB
PIERI Christian Cadre commercial
DANTAS Marie Responsable administrative
TOMASI Noël Retraité
TOTH Chantale Commerçante
TIBERI François-Marie Étudiant
BELTRAN Murielle Agent de la Poste
CAPPELLARO Jérôme Responsable Opérationnel
MASSONI Maryline Cadre de la fonction publique territoriale
RAO Frédéric Animateur scolaire CAUE de la Corse
GAROBY Maria Cadre de santé
LEONELLI François Enseignant
MONTI Rose-Marie Retraitée, agent de maîtrise Air France
GIGON Patrick Assistant de direction
RUSPINI Claudia Cadre à l’Assurance Maladie
POLI Paul Animateur Espaces naturels Collectivité de Corse
MATTEI Corinne Commerçante
RACHID Mustapha Agent de maîtrise EDF
PINDUCCI Marjorie Adjoint administratif CAB
EIDEL-GIUDICELLI Patrick Agent de maîtrise Air Corsica
BARRATIER Anne-Christine Avocate au barreau de Bastia
ZANETTI Laurent Conducteur de travaux Office public de l’Habitat de la Corse
MACRI Thérèse Retraitée ATSEM
LACHAUD Sébastien Agent de maîtrise, sapeur-pompier volontaire
GIORDANO Pascale Secrétaire générale Fédération française du BTP de Haute-Corse
FERRANDINI Pierre Cadre de la fonction publique territoriale
OLIVESI Laetitia Cadre de direction comptable en milieu associatif
CARTA Raphaël Retraité
BARROSO Jessica Commis-greffier au tribunal de commerce
DAMIANO Alain Chargé de développement
BENIGNI Patricia Responsable de la fourrière animale de la CAB
PIERI Christian Cadre commercial
DANTAS Marie Responsable administrative
TOMASI Noël Retraité
TOTH Chantale Commerçante
TIBERI François-Marie Étudiant
-
Municipales. À Ajaccio, Charlotte Cesari présente un programme de proximité et appelle à la sérénité face aux tensions nationales
-
Municipales. La liste conduite par Petr'Antò Tomasi veut « sortir Corte du passéisme et de la léthargie »
-
Municipales. Le Parti Communiste dévoile sa liste « Bastia in Cumunu-Bastia en Commun »
-
Municipales. À Ajaccio, Charlotte Cesari présente une liste de gauche plurielle
-
Municipales. À Corte, Petr'Antò Tomasi conduira une liste de "sensibilité nationaliste"