Municipales. Le Parti Communiste dévoile sa liste « Bastia in Cumunu-Bastia en Commun »


Christophe Giudicelli le Samedi 21 Février 2026 à 17:37

Ce samedi, le Parti communiste a dévoilé les 43 noms de sa liste « Bastia in Cumunu-Bastia en Commun » en vue des élections municipales à Bastia des 15 et 22 mars prochains. Une candidature portée par Francis Riolacci, sur laquelle on retrouve Toussainte Devoti en 2ᵉ position, Pascal Rossi en 3ᵉ, le syndicaliste Louis Tomei en 5ᵉ ou encore, à la place d’honneur, en 43ᵉ position, Ange Rovere, ancien premier adjoint de la ville entre 1989 et 2014.



Bastia : le Parti Communiste dévoile sa liste « Bastia in Cumunu-Bastia en Commun » pour les municipales
Après plusieurs tentatives d’union avortées, le Parti communiste a décidé de faire cavalier seul dans cette conquête de la citadelle bastiaise, même si près de la moitié des colistiers ne sont pas membres du Parti communiste français. Pour la tête de liste, Francis Riolacci, il s’agit « de la seule liste de gauche populaire et républicaine », sur laquelle on retrouve « des enseignants, des commerçants, des personnes du milieu associatif, des artistes, des retraités et des employés ».

Absent du conseil municipal depuis 2020, les communistes espèrent un retour sur ses bancs et aux responsabilités afin de porter leurs idéaux pour « placer la justice sociale et fiscale au cœur de la politique municipale » et « renouer avec une politique de gauche après deux mandatures nationalistes ».
 
 

La liste « Bastia in Cumunu-Bastia en Commun »

1. Francis RIOLACCI – Ancien adjoint au maire en charge des affaires culturelles, de 1995 à 2014, syndicaliste

2. Toussainte DEVOTI – Ancienne adjointe au maire, déléguée aux affaires scolaires de 2001 à 2014, militante associative

3. Pascal ROSSI – Enseignant

4. Lou-Andréa GERONNE – Interne en médecine

5. Louis TOMEI – Agent territorial, syndicaliste

6. Cécile Fernande BRETON – Journaliste scientifique

7. Michael BOCCARA – Enseignant

8. Manon N’DIAYE TORRE – Chargée de communication

9. Michael RENON – Ouvrier manutention

10. Valérie FILIPPI – Infirmière libérale

11. Philippe RISTORCELLI – Commerçant

12. Sarah DURIANI – Ambulancière

13. Jean Jacques GIL – Régisseur, intermittent du spectacle

14. Marina LUCIANI-MARCHETTI – Cadre fonction publique

15. Noel MOUNIER – Vendeur

16. Joelle AGOSTINI – Assistante puéricultrice, syndicaliste

17. Éric GENOUD – Ingénieur TPE

18. Mara MICHELETTI – Commerçante

19. Jean SANTUCCI – Ancien ouvrier Job Bastos, syndicaliste

20. Marie France MORABITO – Ancienne aide sociale à la protection de l’enfance

21. Christian PERI – Éditeur

22. Elisabeth COLONNA D’ISTRIA – Ancienne aide à domicile

23. Noel GASPARI – Ancien directeur d’école

24. Corinne CHALUMEAU-PIETRI – Secrétaire médicale

25. Jean Pierre ZEREGA – Ancien employé de la distribution

26. Sandrine MAZEAU – Hôtesse de caisse

27. Jean Philippe CARDI – Fonctionnaire

28. Louise OGLIASTRO – Ancienne employée Job Bastos

29. Robert CIUCCI – Agent EDF GDF

30. Catherine CASTELLANI – Fonctionnaire

31. Noel CASALE – Artiste dramatique

32. Eve POMMEPUY – Ancienne employée

33. Pierre Jean CARLOTTI – Ancien greffier principal

34. Irene BIANCHI-RIOLACCI – Retraitée de la fonction publique

35. René AMORETTI – Ancien enseignant

36. Gisèle DEVICHI – Ancienne conseillère pédagogique

37. Albert MICHELI – Ancien agent territorial

38. Lucie-Yolande STEFANI VESPERINI – Ancienne enseignante

39. Louis BOMBARDI – Ancien cheminot

40. Monique SALADINI – Sans activité professionnelle

41. Arthur MICHELETTI – Militant associatif

42. Michele ROSSI BUISSON – Ancienne directrice d’école

43. Ange ROVERE – Ancien premier adjoint au maire, de 1989 à 2014, historien
 
Suppléants :
44. Arlette RIGHETTI – Ancienne enseignante
45. Emile ROSIER – Retraité




