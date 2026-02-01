Municipales. Le Parti Communiste dévoile sa liste « Bastia in Cumunu-Bastia en Commun »

Bastia : le Parti Communiste dévoile sa liste « Bastia in Cumunu-Bastia en Commun » pour les municipales
Après plusieurs tentatives d’union avortées, le Parti communiste a décidé de faire cavalier seul dans cette conquête de la citadelle bastiaise, même si près de la moitié des colistiers ne sont pas membres du Parti communiste français. Pour la tête de liste, Francis Riolacci, il s’agit « de la seule liste de gauche populaire et républicaine », sur laquelle on retrouve « des enseignants, des commerçants, des personnes du milieu associatif, des artistes, des retraités et des employés ».
Absent du conseil municipal depuis 2020, les communistes espèrent un retour sur ses bancs et aux responsabilités afin de porter leurs idéaux pour « placer la justice sociale et fiscale au cœur de la politique municipale » et « renouer avec une politique de gauche après deux mandatures nationalistes ».
Absent du conseil municipal depuis 2020, les communistes espèrent un retour sur ses bancs et aux responsabilités afin de porter leurs idéaux pour « placer la justice sociale et fiscale au cœur de la politique municipale » et « renouer avec une politique de gauche après deux mandatures nationalistes ».
La liste « Bastia in Cumunu-Bastia en Commun »
1. Francis RIOLACCI – Ancien adjoint au maire en charge des affaires culturelles, de 1995 à 2014, syndicaliste
2. Toussainte DEVOTI – Ancienne adjointe au maire, déléguée aux affaires scolaires de 2001 à 2014, militante associative
3. Pascal ROSSI – Enseignant
4. Lou-Andréa GERONNE – Interne en médecine
5. Louis TOMEI – Agent territorial, syndicaliste
6. Cécile Fernande BRETON – Journaliste scientifique
7. Michael BOCCARA – Enseignant
8. Manon N’DIAYE TORRE – Chargée de communication
9. Michael RENON – Ouvrier manutention
10. Valérie FILIPPI – Infirmière libérale
11. Philippe RISTORCELLI – Commerçant
12. Sarah DURIANI – Ambulancière
13. Jean Jacques GIL – Régisseur, intermittent du spectacle
14. Marina LUCIANI-MARCHETTI – Cadre fonction publique
15. Noel MOUNIER – Vendeur
16. Joelle AGOSTINI – Assistante puéricultrice, syndicaliste
17. Éric GENOUD – Ingénieur TPE
18. Mara MICHELETTI – Commerçante
19. Jean SANTUCCI – Ancien ouvrier Job Bastos, syndicaliste
20. Marie France MORABITO – Ancienne aide sociale à la protection de l’enfance
21. Christian PERI – Éditeur
22. Elisabeth COLONNA D’ISTRIA – Ancienne aide à domicile
23. Noel GASPARI – Ancien directeur d’école
24. Corinne CHALUMEAU-PIETRI – Secrétaire médicale
25. Jean Pierre ZEREGA – Ancien employé de la distribution
26. Sandrine MAZEAU – Hôtesse de caisse
27. Jean Philippe CARDI – Fonctionnaire
28. Louise OGLIASTRO – Ancienne employée Job Bastos
29. Robert CIUCCI – Agent EDF GDF
30. Catherine CASTELLANI – Fonctionnaire
31. Noel CASALE – Artiste dramatique
32. Eve POMMEPUY – Ancienne employée
33. Pierre Jean CARLOTTI – Ancien greffier principal
34. Irene BIANCHI-RIOLACCI – Retraitée de la fonction publique
35. René AMORETTI – Ancien enseignant
36. Gisèle DEVICHI – Ancienne conseillère pédagogique
37. Albert MICHELI – Ancien agent territorial
38. Lucie-Yolande STEFANI VESPERINI – Ancienne enseignante
39. Louis BOMBARDI – Ancien cheminot
40. Monique SALADINI – Sans activité professionnelle
41. Arthur MICHELETTI – Militant associatif
42. Michele ROSSI BUISSON – Ancienne directrice d’école
43. Ange ROVERE – Ancien premier adjoint au maire, de 1989 à 2014, historien
Suppléants :
44. Arlette RIGHETTI – Ancienne enseignante
45. Emile ROSIER – Retraité
2. Toussainte DEVOTI – Ancienne adjointe au maire, déléguée aux affaires scolaires de 2001 à 2014, militante associative
3. Pascal ROSSI – Enseignant
4. Lou-Andréa GERONNE – Interne en médecine
5. Louis TOMEI – Agent territorial, syndicaliste
6. Cécile Fernande BRETON – Journaliste scientifique
7. Michael BOCCARA – Enseignant
8. Manon N’DIAYE TORRE – Chargée de communication
9. Michael RENON – Ouvrier manutention
10. Valérie FILIPPI – Infirmière libérale
11. Philippe RISTORCELLI – Commerçant
12. Sarah DURIANI – Ambulancière
13. Jean Jacques GIL – Régisseur, intermittent du spectacle
14. Marina LUCIANI-MARCHETTI – Cadre fonction publique
15. Noel MOUNIER – Vendeur
16. Joelle AGOSTINI – Assistante puéricultrice, syndicaliste
17. Éric GENOUD – Ingénieur TPE
18. Mara MICHELETTI – Commerçante
19. Jean SANTUCCI – Ancien ouvrier Job Bastos, syndicaliste
20. Marie France MORABITO – Ancienne aide sociale à la protection de l’enfance
21. Christian PERI – Éditeur
22. Elisabeth COLONNA D’ISTRIA – Ancienne aide à domicile
23. Noel GASPARI – Ancien directeur d’école
24. Corinne CHALUMEAU-PIETRI – Secrétaire médicale
25. Jean Pierre ZEREGA – Ancien employé de la distribution
26. Sandrine MAZEAU – Hôtesse de caisse
27. Jean Philippe CARDI – Fonctionnaire
28. Louise OGLIASTRO – Ancienne employée Job Bastos
29. Robert CIUCCI – Agent EDF GDF
30. Catherine CASTELLANI – Fonctionnaire
31. Noel CASALE – Artiste dramatique
32. Eve POMMEPUY – Ancienne employée
33. Pierre Jean CARLOTTI – Ancien greffier principal
34. Irene BIANCHI-RIOLACCI – Retraitée de la fonction publique
35. René AMORETTI – Ancien enseignant
36. Gisèle DEVICHI – Ancienne conseillère pédagogique
37. Albert MICHELI – Ancien agent territorial
38. Lucie-Yolande STEFANI VESPERINI – Ancienne enseignante
39. Louis BOMBARDI – Ancien cheminot
40. Monique SALADINI – Sans activité professionnelle
41. Arthur MICHELETTI – Militant associatif
42. Michele ROSSI BUISSON – Ancienne directrice d’école
43. Ange ROVERE – Ancien premier adjoint au maire, de 1989 à 2014, historien
Suppléants :
44. Arlette RIGHETTI – Ancienne enseignante
45. Emile ROSIER – Retraité
-
Le dessin de Battì : "Make Britain... Great Again !"
-
Municipales. À Ajaccio, Charlotte Cesari présente une liste de gauche plurielle
-
Reginald Ray (SC Bastia) après Dunkerque : « On montre le visage d’une équipe qui veut s’en sortir »
-
Municipales. À Corte, Petr'Antò Tomasi conduira une liste de "sensibilité nationaliste"
-
Municipales. Juliette Ponzevera veut « faire avancer les choses » à Saint-Florent