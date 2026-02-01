Municipales. Le Parti Communiste dévoile sa liste « Bastia in Cumunu-Bastia en Commun »

Après plusieurs tentatives d’union avortées, le Parti communiste a décidé de faire cavalier seul dans cette conquête de la citadelle bastiaise, même si près de la moitié des colistiers ne sont pas membres du Parti communiste français. Pour la tête de liste, Francis Riolacci, il s’agit « de la seule liste de gauche populaire et républicaine », sur laquelle on retrouve « des enseignants, des commerçants, des personnes du milieu associatif, des artistes, des retraités et des employés ».



Absent du conseil municipal depuis 2020, les communistes espèrent un retour sur ses bancs et aux responsabilités afin de porter leurs idéaux pour « placer la justice sociale et fiscale au cœur de la politique municipale » et « renouer avec une politique de gauche après deux mandatures nationalistes ».



