Handball N2 : Corte – Ile-Rousse gâche et s’incline face à Antibes (30-34)

Cosec municipal de Corte

Antibes bat HB Corte – Ile-Rousse : 34-30 (mi-temps : 16-19).

Arbitres : MM. Demarche et Kergall.

Corte – Ile-Rousse : Gimenez, Coggia, Rafini (1), Mebarek (1), Galibert (6), Zairi (8 arêts), Niang (6), Pannequin-Poggioli, Berenyi (6), Saura (5), Aillaud (1), Chamekh (3), Pages (1), Ribeiro (6 arrêts).

Gil (7 arrêts), Ghibando (2), Sergent (6), Mohamed (1), Sidibe (4), Faure (5), Bouillard (4), Michel, Saaidi, Mouchot, Tribillon (1), Daragon (1), Guimard, Bossenauer (10).



Après la très lourde défaite concédée samedi dernier à Istres, on attendait des Cortenais un sursaut face à Antibes ce samedi après-midi à Corte. Une formation contre laquelle les hommes de Magne avaient pris leurs deux premiers points du championnat au match aller en obtenant un nul prometteur.



Malheureusement, les Antibois, galvanisés par leurs victoires consécutives, dont celle face à Istres il y a 15 jours, ont emballé la partie et menant rapidement au score (3-0). Pertes de balles d’attaque, arrêt du gardien adverse ont fait que Corte – Ile-Rousse avait la tête dans le sac. Il fallait attendre la 5e minute de jeu pour assister à, l’égalisation grâce à un pénalty de Galibert (3-3). Et les Cortenais, dans un bon temps fort tenaient la dragée haute à leurs adversaires en prenant même l’avantage à la 9e par Berenyi qui remettait ça quelques secondes plus tard après un arrêt de Ribeiro : 8-6. Malgré une égalisation à 11 partout à la 15e, les visiteurs reprenaient la main sur le jeu et l’intenable Bossenauer donnait un coussin confortable à ses couleurs à la pause : 19-16.



De retour des vestiaires, Corte - Ile-Rousse semblait lâcher prise en multipliant les maladresses et les pertes de balles malgré des arrêts de Zairi ! Antibes avait même 5 buts d’avance à la 40e minute (25-20) et on ne voyait pas comment les locaux pouvaient se sortir de cette mauvaise passe tant ils étaient étouffés par l’envie de leurs adversaires.



Galibert, Niang, Berenyi et Saura tentaient de maintenir à flot le HB Corte – Ile-Rousse. Mais les Antibois gardaient leur distance. Dans une deuxième période où ils n’ont pas eu de temps faible, les hommes de Foubert filaient vers une victoire qui leur tendait les bras.



Et c’était donc fort logiquement qu’ils s’imposaient avec 4 buts d’avance : 34-30.



La prochaine journée aura lieu samedi 28 février. Corte recevra à nouveau. Cette fois c’est la formation de Bagnols qui rendra visite aux Cortenais qui devront absolument s’imposer pour ne pas être distancés dans la course au maintien.

